В Кургане обсуждают претендента из ХМАО на пост главы УКС. Инсайд

На пост директора УКС Кургана претендует специалист из ХМАО Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, депутат
Нового руководителя УКС Кургана ищут с января Фото:

Гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева рассматривают на пост директор Управления капительного строительства Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Вахрушев является опытным руководителем в сфере строительства и ЖКХ. В нынешней ситуации, когда в городе готовят к сдаче сразу несколько крупных объектов, он очень пригодится. Поэтому власти постараются с ним договориться», — рассказали источники.

Редакция направила запрос по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Вахрушев подтвердил URA.RU, что ездил в Курган на собеседование. «Мне поступило такое предложение, я озвучил свои условия, узнал требования. На этой неделе мы должны созвониться, и тогда уже можно будет говорит о какой-то конкретике», — прокомментировал Вахрушев.

По данным сервиса СБИС, Вахрушев возглавляет «Крепость» (с 28 ноября 2023 года) и управляет компанией «Негус ЛЕС», занимающейся лесозаготовками. До этого он был руководителем еще двух управкомпаний и строительной организации. Также в 2015 году он был и. о. директора УКС по застройке Нижневартовского района, которое возглавлял год.

Бывший руководитель УКС Кургана Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием.

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Гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева рассматривают на пост директор Управления капительного строительства Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Вахрушев является опытным руководителем в сфере строительства и ЖКХ. В нынешней ситуации, когда в городе готовят к сдаче сразу несколько крупных объектов, он очень пригодится. Поэтому власти постараются с ним договориться», — рассказали источники. Редакция направила запрос по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Вахрушев подтвердил URA.RU, что ездил в Курган на собеседование. «Мне поступило такое предложение, я озвучил свои условия, узнал требования. На этой неделе мы должны созвониться, и тогда уже можно будет говорит о какой-то конкретике», — прокомментировал Вахрушев. По данным сервиса СБИС, Вахрушев возглавляет «Крепость» (с 28 ноября 2023 года) и управляет компанией «Негус ЛЕС», занимающейся лесозаготовками. До этого он был руководителем еще двух управкомпаний и строительной организации. Также в 2015 году он был и. о. директора УКС по застройке Нижневартовского района, которое возглавлял год. Бывший руководитель УКС Кургана Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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