В Кургане обсуждают претендента из ХМАО на пост главы УКС. Инсайд

На пост директора УКС Кургана претендует специалист из ХМАО Вахрушев

19 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Нового руководителя УКС Кургана ищут с января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева рассматривают на пост директор Управления капительного строительства Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Вахрушев является опытным руководителем в сфере строительства и ЖКХ. В нынешней ситуации, когда в городе готовят к сдаче сразу несколько крупных объектов, он очень пригодится. Поэтому власти постараются с ним договориться», — рассказали источники. Редакция направила запрос по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Вахрушев подтвердил URA.RU, что ездил в Курган на собеседование. «Мне поступило такое предложение, я озвучил свои условия, узнал требования. На этой неделе мы должны созвониться, и тогда уже можно будет говорит о какой-то конкретике», — прокомментировал Вахрушев. По данным сервиса СБИС, Вахрушев возглавляет «Крепость» (с 28 ноября 2023 года) и управляет компанией «Негус ЛЕС», занимающейся лесозаготовками. До этого он был руководителем еще двух управкомпаний и строительной организации. Также в 2015 году он был и. о. директора УКС по застройке Нижневартовского района, которое возглавлял год. Бывший руководитель УКС Кургана Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гендиректора нижневартовской управкомпании «Крепость» (ХМАО) Валерия Вахрушева рассматривают на пост директор Управления капительного строительства Кургана. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Вахрушев является опытным руководителем в сфере строительства и ЖКХ. В нынешней ситуации, когда в городе готовят к сдаче сразу несколько крупных объектов, он очень пригодится. Поэтому власти постараются с ним договориться», — рассказали источники. Редакция направила запрос по теме в пресс-службу городской администрации. Информация будет дополнена после получения ответа. Вахрушев подтвердил URA.RU, что ездил в Курган на собеседование. «Мне поступило такое предложение, я озвучил свои условия, узнал требования. На этой неделе мы должны созвониться, и тогда уже можно будет говорит о какой-то конкретике», — прокомментировал Вахрушев. По данным сервиса СБИС, Вахрушев возглавляет «Крепость» (с 28 ноября 2023 года) и управляет компанией «Негус ЛЕС», занимающейся лесозаготовками. До этого он был руководителем еще двух управкомпаний и строительной организации. Также в 2015 году он был и. о. директора УКС по застройке Нижневартовского района, которое возглавлял год. Бывший руководитель УКС Кургана Павел Коваленко, который с декабря 2023 года исполнял обязанности директора ведомства, покинул этот пост спустя месяц. Его предшественники Игорь Минин и Андрей Чудаков находятся под следствием.