Челябинский робот будет искать рак у пациентов Москвы

Московская клиника применит челябинскую технологию для выявления рака кишечника Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский аппаратно-программный комплекс на базе искусственного интеллекта (ИИ) будет искать рак кишечника у пациентов клиники группы «Медскан» в Москве. Как URA.RU сообщила вице-президент фонда «Сколково» Камила Зарубина, документ подписали в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

«Сотрудничество между группой „Медскан“ и компанией „Эвалаб“ в сфере внедрения инновационных технологий для ранней диагностики рака кишечника стало примером того, как наука и технологии могут служить человечеству. Использование искусственного интеллекта для выявления колоректального рака на ранних стадиях подчеркивает важность инноваций в медицине и подкрепляет нашу миссию в „Сколково“», — заявила URA.RU Зарубина.

Партнерство предусматривает запуск пилотного проекта в клинике, где установят комплекс Polyptron. Оборудование помогает специалистам обнаружить первые признаки рака кишечника. Техника анализирует видео с камеры эндоскопа и с помощью нейросетей выделяет потенциальные новообразования на экране монитора врача.

«Polyptron выступает полностью российской разработкой, встраиваемой в эндоскопическую стойку-модуль с нейронной сетью. Во время колоноскопии в режиме реального времени система выявляет первые признаки патологии и выводит подсказки на монитор. Врач может уделить больше внимания этому участку и взять биопсию», — пояснил URA.RU директор по продукту «Эвалаб» Евгений Алханов.

Собеседник URA.RU добавил, что использование системы снижает риск развития рака за счет повышения точности выявления признаков до 92%. При дальнейшем обучении нейронной сети риск сокращается до 98%.

Разработчик решения является резидентом «Сколково» и регионального оператора IT-Park74. В рамках подписанного документа «Эвалаб» договорился о сотрудничестве при содействии инновационного центра фонда и Агентства стратегических инициатив. Достичь соглашения стало возможным при работе акселератора MedLab 2022. Площадка позволяет взаимодействовать разработчикам и медицинским организациям. Ранее проект становится победителем трека по ИИ акселерационной программы Сбербанка.

О разработке «Эвалаб» глава региона Алексей Текслер высказывался в ходе визита в Областную клиническую больницу. Губернатор поддержал стремление медиков делать больше высокотехнологичных операций.Разработка челябинцев становилась финалистом конкурса финалистом конкурса Future iHealth 2021. Основательница инновационной компании Яна Ким в 2022 году номинировалась в рейтинге «30 до 30» журнала Forbes.