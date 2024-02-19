Челябинца, обвиняемого в убийстве школьницы в Симе, будут судить

Дело об убийстве школьницы в Симе рассмотрит Челябинский областной суд Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Убийство 11-летней школьницы в Симе

Уголовное дело в отношении жителя Сима (Челябинская область) Дмитрия Моисеева, обвиняемый в убийстве местной школьницы, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Сима, обвиняемого по п. п.„в, д, к“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“), ч. 3 ст. 30, п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ („Покушение на изнасилование“), „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“). Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным статьям Моисееву грозит тюремное заключение на срок до 20 лет. Максимальной санкцией может быть пожизненное заключение. В пресс-службе прокуратуры отметили, что в ходе следствия матерью погибшей девочки заявлен иск о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей. На имущество обвиняемого (три автомобиля общей стоимостью свыше 2,6 млн рублей) наложен арест.

Девочка не вернулась домой из школы 10 июля 2023 года. Сначала ее считали пропавшей без вести, затем на берегу реки нашли рюкзак школьницы. Рассматривалась версия, что девочка могла утонуть. 11 июля был задержан местный житель, отец подруги пропавшей школьницы. Под предлогом подвезти девочку до дома, он увез ее в лес, где надругался над ней, а потом убил. Мужчина показал, где спрятал тело школьницы.