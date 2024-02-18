18 февраля 2024

В Перми четвертый день ищут лотерейного миллионера

«Столото»: пермяк, выигравший 17 млн рублей, не пришел за призом
© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель не спешит забирать свой приз Фото:

Житель Перми, который 15 февраля выиграл в лотерею «Рапидо» 17,2 млн рублей, по состоянию на 19 февраля не обратился за своими деньгами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото».

«Победитель еще не оформил выигрыш», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк может забрать свои деньги в течении 3,5 лет. Затем они будут перечислены в федеральный бюджет.

В «Столото» отметили, что победители не всегда приходят за призом сразу. Многим нужно время, чтобы добраться из региона в московский офис оператора лотерей и написать заявление на получение денег. Вместе с ним нужно отдать пакет документов, включая паспортные данные и реквизиты банковского счета для перевода денежных средств. Также бумаги можно отправить по почте.

Ранее стало известно, что пермяк выиграл 17,2 млн рублей в гослотерее «Рапидо». После вычета налогов он получит на руки 14,7 млн рублей. Но горожане считают, что никакого победителя нет, а новости о выигрыше — маркетинговый ход.

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Житель Перми, который 15 февраля выиграл в лотерею «Рапидо» 17,2 млн рублей, по состоянию на 19 февраля не обратился за своими деньгами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе оператора лотерей «Столото». «Победитель еще не оформил выигрыш», — рассказали в пресс-службе. Уточняется, что пермяк может забрать свои деньги в течении 3,5 лет. Затем они будут перечислены в федеральный бюджет. В «Столото» отметили, что победители не всегда приходят за призом сразу. Многим нужно время, чтобы добраться из региона в московский офис оператора лотерей и написать заявление на получение денег. Вместе с ним нужно отдать пакет документов, включая паспортные данные и реквизиты банковского счета для перевода денежных средств. Также бумаги можно отправить по почте. Ранее стало известно, что пермяк выиграл 17,2 млн рублей в гослотерее «Рапидо». После вычета налогов он получит на руки 14,7 млн рублей. Но горожане считают, что никакого победителя нет, а новости о выигрыше — маркетинговый ход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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