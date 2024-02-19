Что грозило ВСУ в окруженной Авдеевке

Военкор Ткач: Сырский помешал бегству армии ВСУ из окруженной Авдеевки

20 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Украинские военные начали покидать посты до приказа Сырского об отводе войск, сказал Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ вынудили нового главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки (ДНР), чтобы не допустить стихийного бегства украинских солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Украинским военным вооруженные силы России дали выйти из Авдеевки. Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — сказал Василий Ткач. Жертв и пленных без отступления ВСУ было бы еще больше, отметил военкор. «Отступление было осуществлено под давлением наших военных. Брали бы их в плен, как это было в Мариуполе, там порядка пяти тысячи пленных было. При отступлении были достаточно большие потери. Там порядка 2000 человек и множество пленных. Число их пока неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства. Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.

ВС РФ вынудили нового главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки (ДНР), чтобы не допустить стихийного бегства украинских солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Украинским военным вооруженные силы России дали выйти из Авдеевки. Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — сказал Василий Ткач. Жертв и пленных без отступления ВСУ было бы еще больше, отметил военкор. «Отступление было осуществлено под давлением наших военных. Брали бы их в плен, как это было в Мариуполе, там порядка пяти тысячи пленных было. При отступлении были достаточно большие потери. Там порядка 2000 человек и множество пленных. Число их пока неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства. Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.