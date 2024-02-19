Что грозило ВСУ в окруженной Авдеевке

ВС РФ вынудили нового главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки (ДНР), чтобы не допустить стихийного бегства украинских солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
«Украинским военным вооруженные силы России дали выйти из Авдеевки. Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — сказал Василий Ткач.
Жертв и пленных без отступления ВСУ было бы еще больше, отметил военкор. «Отступление было осуществлено под давлением наших военных. Брали бы их в плен, как это было в Мариуполе, там порядка пяти тысячи пленных было. При отступлении были достаточно большие потери. Там порядка 2000 человек и множество пленных. Число их пока неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства.
Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.
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