19 февраля 2024

Что грозило ВСУ в окруженной Авдеевке

Военкор Ткач: Сырский помешал бегству армии ВСУ из окруженной Авдеевки
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, зенитка, всу, ЗУ-23,  stock
Украинские военные начали покидать посты до приказа Сырского об отводе войск, сказал Василий Ткач Фото:
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ВС РФ вынудили нового главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки (ДНР), чтобы не допустить стихийного бегства украинских солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.

«Украинским военным вооруженные силы России дали выйти из Авдеевки. Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — сказал Василий Ткач.

Жертв и пленных без отступления ВСУ было бы еще больше, отметил военкор. «Отступление было осуществлено под давлением наших военных. Брали бы их в плен, как это было в Мариуполе, там порядка пяти тысячи пленных было. При отступлении были достаточно большие потери. Там порядка 2000 человек и множество пленных. Число их пока неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства.

Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.

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ВС РФ вынудили нового главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из Авдеевки (ДНР), чтобы не допустить стихийного бегства украинских солдат. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Украинским военным вооруженные силы России дали выйти из Авдеевки. Если бы они не отступали, город оказался бы полностью в огневом мешке, и все, кто там был, погибли. Приказ Сырского отвести войска был дан уже после того, как началось бегство военных. Еще пара дней, и оно могло стать стихийным», — сказал Василий Ткач. Жертв и пленных без отступления ВСУ было бы еще больше, отметил военкор. «Отступление было осуществлено под давлением наших военных. Брали бы их в плен, как это было в Мариуполе, там порядка пяти тысячи пленных было. При отступлении были достаточно большие потери. Там порядка 2000 человек и множество пленных. Число их пока неизвестно», — подчеркнул собеседник агентства. Об освобождении Авдеевки стало известно 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из города. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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