Участница шоу Ивлеевой открыла в ХМАО шоурум вместо БДСМ-отеля

20 февраля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Участница шоу Ивлеевой Галина Маковская открыла в Нижневартовске шоурум вместо БДСМ-отеля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница ХМАО Галина Маковская, которая хотела открыть в Нижневартовске БДСМ-отель с помощью шоу Насти Ивлеевой, стала владелицей городского шоурума. После скандальной вечеринки блогерши финал шоу, где участники боролись за свои бизнес-идеи, решили не показывать. Однако Маковская рассказала URA.RU, что стала победительницей проекта, но деньги на БДСМ-отель так и не получила. «Настю судят за „голую“ вечеринку, видимо, у нее нет денег из-за ареста (Ивлеева должна была проспонсировать бизнес-идею победителя — прим. ред.). Возможно, финал когда-нибудь и покажут (собеседница утверждает, что выиграла в шоу — прим. ред.). Организаторы так и не связывались со мной, к сожалению», — поделилась с агентством Маковская.



Идея открыть магазин женской одежды в Нижневартовске пришла на смену мечты Галины о БДСМ-отеле. В шоуруме продаются как классические костюмы, так и вечерние наряды.



Ивлеева запустила свое новое шоу в конце ноября 2023 года. Блогерша перестала публиковать выпуски шоу после вечеринки с эпатажным дресс-кодом almost naked (практически голые) в московском клубе. На нее пришли десятки российских звезд. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения. Подробности этой истории можно найти в сюжете на URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница ХМАО Галина Маковская, которая хотела открыть в Нижневартовске БДСМ-отель с помощью шоу Насти Ивлеевой, стала владелицей городского шоурума. После скандальной вечеринки блогерши финал шоу, где участники боролись за свои бизнес-идеи, решили не показывать. Однако Маковская рассказала URA.RU, что стала победительницей проекта, но деньги на БДСМ-отель так и не получила. «Настю судят за „голую“ вечеринку, видимо, у нее нет денег из-за ареста (Ивлеева должна была проспонсировать бизнес-идею победителя — прим. ред.). Возможно, финал когда-нибудь и покажут (собеседница утверждает, что выиграла в шоу — прим. ред.). Организаторы так и не связывались со мной, к сожалению», — поделилась с агентством Маковская. Идея открыть магазин женской одежды в Нижневартовске пришла на смену мечты Галины о БДСМ-отеле. В шоуруме продаются как классические костюмы, так и вечерние наряды. Ивлеева запустила свое новое шоу в конце ноября 2023 года. Блогерша перестала публиковать выпуски шоу после вечеринки с эпатажным дресс-кодом almost naked (практически голые) в московском клубе. На нее пришли десятки российских звезд. Фото с вечеринки вызвали возмущение со стороны общественников. После этого многие участники принесли публичные извинения. Подробности этой истории можно найти в сюжете на URA.RU.