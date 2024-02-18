Стало известно, сколько зарабатывают в ямальских «дочках» НОВАТЭК

Заработки в дочерних компаниях «НОВАТЭК» колеблются от 55 до 600 тысяч рублей

«Дочки» НОВАТЭК заняты в добыче углеводородов и производстве нефтепродуктов Фото: media.gazprom-neft.ru

Сотрудники компаний, принадлежащих корпорации «НОВАТЭК», зарегистрированной в Тарко-Сале (ЯНАО), зарабатывают от 55 до 600 тысяч рублей, следует из данных, опубликованных на платформе СБИС. Дочерние общества заняты в добыче углеводородов и производстве нефтепродуктов.

Как следует из открытых данных, опубликованных СБИС, в проекте корпорации «НОВАТЭК» ООО «Арктик СПГ 1» заняты 110 человек. Компания зарегистрирована в Новом Уренгое и занимается добычей природного газа и газового конденсата. Средний заработок — 55 895 рублей. Еще одна «дочка» «НОВАТЭК — Пуровский ЗПК», по данным СБИС, занимает первое место в рейтинге ЯНАО в категории «Бензин, дизельное топливо, светлые нефтепродукты». Работники компании получают в среднем 128 тысяч рублей.

Более высокие заработки предлагают в ООО «НОВАТЭК — Таркосаленефтегаз» — 174 тысячи рублей. Компания присутствует в санкционных списках США. В свою очередь, ООО «Арктик СПГ 3» указало на платформе СБИС зарплату только одного человека — 602 666 рублей.

В 2017 году ПАО «НОВАТЭК» вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». В ближайшее время компания планирует отгрузки газа с еще одного проекта — «Арктик СПГ 2». «Наши показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий в 2023 году составили 1371,5 млрд рублей и 889,8 млрд рублей соответственно. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО „НОВАТЭК“, составила 463 млрд рублей (154,95 рубля на акцию) в 2023 году», — сообщает «НОВАТЭК» отчетности, опубликованной на сайте корпорации.