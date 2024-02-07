Отгрузка газа с ямальского завода НОВАТЭК снова откладывается

Поставки газа в Азию с проекта «Арктик СПГ-2» начнутся не раньше марта

Объем планируемых отгрузок в 2024 году — до двух млн тонн СПГ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

НОВАТЭК сможет начать отгрузки газа с ямальского проекта «Арктик СПГ-2» только после того, как флот компании пополнится танкерами ледового класса Arc7. Привлекать флот с другого своего завода в ЯНАО НОВАТЭК не будет, сообщает «Коммерсант». По оптимистичному сценарию, отгрузка сжиженного природного газа может начаться не раньше марта. Объем планируемых отгрузок в 2024 году — до двух млн тонн СПГ.

«НОВАТЭК не сможет начать отгрузку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» раньше марта, ожидая, пока флот проекта пополнится хотя бы одним СПГ-танкером ледового класса Arc7. Санкции США существенным образом тормозят проект, поскольку покупатели пока отказываются брать грузы. Привлекать флот с другого своего проекта «Ямал СПГ» для отгрузок с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК не будет. Компания ждет получения до конца года шести танкеров с южнокорейских верфей, которые и будут возить газ «Арктик СПГ-2», — сообщает издание.

Начало перевозок газа зависит от того, когда компания получит первые танкеры. По расчетам «Коммерсанта», экспорт СПГ в этом году может составить до двух млн тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что уже в феврале НОВАТЭК может начать отгрузки с первой линии нового СПГ-проекта «Арктик СПГ-2». В оптимистичном сценарии первая линия «Арктик СПГ-2» за текущий год даст около четырех млн тонн СПГ.