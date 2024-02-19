В Испании застрелили российского пилота-предателя: главное к вечеру 19 февраля

Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил смерть летчика-предателя Кузьминова

19 февраля 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Летчик Максим Кузьминов был убит в Испании, подтвердили в ГУР Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Испанские СМИ вечером начали сообщать о смерти российского летчика Максима Кузьминова. Тот в 2023 году был завербован украинской разведкой и по их заданию угнал российский вертолет Ми-8. Спустя время с момента первых публикаций о смерти Кузьминова, в ГУР Украины также заявили о его гибели. Однако Гражданская полиция Испании пока не подтверждала личность убитого. URA.RU приводит главные новости за 19 февраля. Смерть летчика-предателя Сообщения о смерти Максима Кузьминова начали публиковаться ближе к 17:40 (по Мск). Одним из первых СМИ, написавших об этом, стала испанская газета Il-Corrispondente. Авторы материала ссылались на неофициальные данные источников из Гражданской полиции Испании. Пилот был убит в городе Вильяхойоса. По их сообщениям, на теле летчика-предателя было зафиксировано не менее 12 пулевых отверстий. Причем он погиб за несколько дней до первых сообщений о гибели. По одной из версий, к смерти Кузьминова может быть причастна мафия. До этого отмечалось, что незадолго до гибели российский пилот вел себя неадекватно, находясь в состояние алкогольного опьянения. Далее российский telegram-канал Mash опубликовал видео с места возможного убийства летчика Кузьминова. На кадрах можно было увидеть помещение затемненного ангара, где двое человек выносили тело убитого, завернутого в брезент. Практически сразу Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота в Испании. При этом там все еще официально не подтверждают гибель Кузьминова. Успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки Купянское направление Российские подразделения ВС РФ из группировки «Запад» отразили шесть атак противника из трех украинских штурмовых бригад в районе Синьковки (Харьковская область) и Терны (ДНР). Всего за сутки на этом направлении Киев потерял до 30 украинских солдат, передает Минобороны РФ. Донецкое направление Солдаты РФ из группировки «Юг» ударили по пяти украинским бригадам, которые находились недалеко от Новомихайловки, Григоровки, Курдюмовки и Клещеевки. Помимо этого, были отражены четыре атаки штурмовых бригад противника в районе населенного пункта Ленинское, подчеркнули в российском военном ведомстве. Минобороны РФ также показало кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки, передает Пятый канал. Авдеевское направление Бойцы ВС РФ из группировки «Центр» смогли перегруппироваться и занять более выгодные позиции на участке фронта. Кроме того, они смогли освободить Авдеевский коксохимический завод. Также бойцы России поразили украинских бойцов из трех бригад в районе Соловьево и Тоненькое (ДНР). Кроме того, было отражено до девяти украинских атак в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское. Всего было поражено до 565 солдат ВСУ за сутки, уточнили в министерстве. Херсонское направление На данном направлении бойцы ВС РФ из группировки «Днепр» поразили до 45 солдат Украины. Также была поражена вражеская техника в виде бронированных автомобилей и гаубицы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Испанские СМИ вечером начали сообщать о смерти российского летчика Максима Кузьминова. Тот в 2023 году был завербован украинской разведкой и по их заданию угнал российский вертолет Ми-8. Спустя время с момента первых публикаций о смерти Кузьминова, в ГУР Украины также заявили о его гибели. Однако Гражданская полиция Испании пока не подтверждала личность убитого. URA.RU приводит главные новости за 19 февраля. Сообщения о смерти Максима Кузьминова начали публиковаться ближе к 17:40 (по Мск). Одним из первых СМИ, написавших об этом, стала испанская газета Il-Corrispondente. Авторы материала ссылались на неофициальные данные источников из Гражданской полиции Испании. Пилот был убит в городе Вильяхойоса. По их сообщениям, на теле летчика-предателя было зафиксировано не менее 12 пулевых отверстий. Причем он погиб за несколько дней до первых сообщений о гибели. По одной из версий, к смерти Кузьминова может быть причастна мафия. До этого отмечалось, что незадолго до гибели российский пилот вел себя неадекватно, находясь в состояние алкогольного опьянения. Далее российский telegram-канал Mash опубликовал видео с места возможного убийства летчика Кузьминова. На кадрах можно было увидеть помещение затемненного ангара, где двое человек выносили тело убитого, завернутого в брезент. Практически сразу Главное управление разведки Украины (ГУР) подтвердило смерть российского пилота в Испании. При этом там все еще официально не подтверждают гибель Кузьминова. Российские подразделения ВС РФ из группировки «Запад» отразили шесть атак противника из трех украинских штурмовых бригад в районе Синьковки (Харьковская область) и Терны (ДНР). Всего за сутки на этом направлении Киев потерял до 30 украинских солдат, передает Минобороны РФ. Солдаты РФ из группировки «Юг» ударили по пяти украинским бригадам, которые находились недалеко от Новомихайловки, Григоровки, Курдюмовки и Клещеевки. Помимо этого, были отражены четыре атаки штурмовых бригад противника в районе населенного пункта Ленинское, подчеркнули в российском военном ведомстве. Минобороны РФ также показало кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки, передает Пятый канал. Бойцы ВС РФ из группировки «Центр» смогли перегруппироваться и занять более выгодные позиции на участке фронта. Кроме того, они смогли освободить Авдеевский коксохимический завод. Также бойцы России поразили украинских бойцов из трех бригад в районе Соловьево и Тоненькое (ДНР). Кроме того, было отражено до девяти украинских атак в районах населенных пунктов Ласточкино и Первомайское. Всего было поражено до 565 солдат ВСУ за сутки, уточнили в министерстве. На данном направлении бойцы ВС РФ из группировки «Днепр» поразили до 45 солдат Украины. Также была поражена вражеская техника в виде бронированных автомобилей и гаубицы.