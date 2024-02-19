Советник главы ДНР Гагин: на коксохимическом заводе в Авдеевке остаются ВСУ

20 февраля 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

ВСУ скрываются в подземельях, заявил Ян Гагин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые украинские военные скрываются в подземельях коксохимического завода в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «На территории коксохимического завода остаются украинские военнослужащие. Сколько их — мы пока не можем сказать, так как это предприятие советского образца и там достаточно много подземных коммуникаций», — приводят РИА Новости слова Гагина. По его словам, продолжается зачистка города. Вооруженные силы РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что российские солдаты вынудили главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из города, чтобы не допустить большого количества жертв и пленных.

Некоторые украинские военные скрываются в подземельях коксохимического завода в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. «На территории коксохимического завода остаются украинские военнослужащие. Сколько их — мы пока не можем сказать, так как это предприятие советского образца и там достаточно много подземных коммуникаций», — приводят РИА Новости слова Гагина. По его словам, продолжается зачистка города. Вооруженные силы РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач рассказал URA.RU, что российские солдаты вынудили главкома ВСУ Александра Сырского отвести войска из города, чтобы не допустить большого количества жертв и пленных.