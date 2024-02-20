Гагин раскрыл, когда Россия начнет восстанавливать Авдеевку

Советник главы ДНР Гагин: на разминирование Авдеевки уйдут месяцы
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Перед восстановлением Авдеевки нужно разминировать город, заявил Ян Гагин Фото:
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Строения в Авдеевке получили повреждения из-за боевых действий, а на разминирование города, чтобы начать восстанавливать его, уйдут месяцы. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Существенная часть коммуникаций и социальных объектов (Авдеевки — прим. URA.RU) — она либо повреждена, либо заминирована. <…> Полное разминирование города, чтобы начать как-то его восстанавливать, может занять несколько месяцев», — приводят РИА Новости слова Гагина. Он добавил, что город будет восстановлен, а его жители вернутся.

ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Ян Гагин заявлял, что некоторые украинские военные до сих пор остаются в городе и скрываются в подземельях коксохимического завода.

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Строения в Авдеевке получили повреждения из-за боевых действий, а на разминирование города, чтобы начать восстанавливать его, уйдут месяцы. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «Существенная часть коммуникаций и социальных объектов (Авдеевки — прим. URA.RU) — она либо повреждена, либо заминирована. <…> Полное разминирование города, чтобы начать как-то его восстанавливать, может занять несколько месяцев», — приводят РИА Новости слова Гагина. Он добавил, что город будет восстановлен, а его жители вернутся. ВС РФ взяли Авдеевку 17 февраля. Ян Гагин заявлял, что некоторые украинские военные до сих пор остаются в городе и скрываются в подземельях коксохимического завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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