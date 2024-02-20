Foreign Policy: Путин укрепил свои позиции на фоне разногласий Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин укрепляет свои позиции с каждым днем спецоперации, заявил Си Раджа Мохан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ход спецоперации не смог сломить поддержку президента России Владимира Путина. Каждый день конфликта Запад раздирают разногласия между ведущими странами. Такую позицию высказал приглашенный профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан для Foreign Policy.

«Единство в Европе и на Западе, вызванное спецоперацией России, теперь уступило место серьезным разногласиям по основным вопросам, связанным с ведением боевых действий и условиями мира. Эти разногласия остры внутри политического класса США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Противоречия контрастируют с очевидным единством в России», — заявил Си Раджа Мохан. Он отметил, что позиции Путина укрепляются с каждым днем спецоперации.

Новость по теме
Как действия ВС РФ в Авдеевке переломят ход СВО

США до сих не могу принять законопроект о выделении новой военной помощи Киеву. Обсуждение идет несколько месяцев, что существенным образом сказывается на Украине.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что если Штаты не одобрят новый транш, то они больше не будут стратегическим партнером. В Киеве признавались, что без американского оружия ВСУ не смогут вести бои больше месяца.

На фоне разногласий на Западе Россия продвигается на фронте. 17 февраля была освобождена Авдеевка. Украина пыталась выстроить оборону города 10 лет, однако это не принесло результата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ход спецоперации не смог сломить поддержку президента России Владимира Путина. Каждый день конфликта Запад раздирают разногласия между ведущими странами. Такую позицию высказал приглашенный профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан для Foreign Policy. «Единство в Европе и на Западе, вызванное спецоперацией России, теперь уступило место серьезным разногласиям по основным вопросам, связанным с ведением боевых действий и условиями мира. Эти разногласия остры внутри политического класса США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Противоречия контрастируют с очевидным единством в России», — заявил Си Раджа Мохан. Он отметил, что позиции Путина укрепляются с каждым днем спецоперации. США до сих не могу принять законопроект о выделении новой военной помощи Киеву. Обсуждение идет несколько месяцев, что существенным образом сказывается на Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что если Штаты не одобрят новый транш, то они больше не будут стратегическим партнером. В Киеве признавались, что без американского оружия ВСУ не смогут вести бои больше месяца. На фоне разногласий на Западе Россия продвигается на фронте. 17 февраля была освобождена Авдеевка. Украина пыталась выстроить оборону города 10 лет, однако это не принесло результата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...