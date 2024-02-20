Владимир Путин укрепляет свои позиции с каждым днем спецоперации, заявил Си Раджа Мохан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ход спецоперации не смог сломить поддержку президента России Владимира Путина. Каждый день конфликта Запад раздирают разногласия между ведущими странами. Такую позицию высказал приглашенный профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан для Foreign Policy.

«Единство в Европе и на Западе, вызванное спецоперацией России, теперь уступило место серьезным разногласиям по основным вопросам, связанным с ведением боевых действий и условиями мира. Эти разногласия остры внутри политического класса США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Противоречия контрастируют с очевидным единством в России», — заявил Си Раджа Мохан. Он отметил, что позиции Путина укрепляются с каждым днем спецоперации.

США до сих не могу принять законопроект о выделении новой военной помощи Киеву. Обсуждение идет несколько месяцев, что существенным образом сказывается на Украине.

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что если Штаты не одобрят новый транш, то они больше не будут стратегическим партнером. В Киеве признавались, что без американского оружия ВСУ не смогут вести бои больше месяца.

На фоне разногласий на Западе Россия продвигается на фронте. 17 февраля была освобождена Авдеевка. Украина пыталась выстроить оборону города 10 лет, однако это не принесло результата.