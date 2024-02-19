В ЯНАО осудили мужчину за детализацию вызовов своей сожительницы

В Новом Уренгое мужчина получил штраф за незаконный доступ к детализации звонков

20 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Мужчина подделал доверенность, чтобы получить файл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил к штрафу мужчину, который незаконно получил детализацию звонков сотового телефона своей сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в июле 2023 года в Новом Уренгое 28-летний сотрудник коммерческой телефонной компании поссорился со своей сожительницей. Желая знать, с кем она общается по телефону, он подделал доверенность от ее имени на получение детализации вызовов по ее абонентскому номеру», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. Мужчина, пользуясь своим служебным положением, получил доступ к архивированному файлу, содержащему детализацию телефонных переговоров женщины. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил к штрафу мужчину, который незаконно получил детализацию звонков сотового телефона своей сожительницы. Об этом сообщили в СУ СКР по ЯНАО. «По данным следствия и суда, в июле 2023 года в Новом Уренгое 28-летний сотрудник коммерческой телефонной компании поссорился со своей сожительницей. Желая знать, с кем она общается по телефону, он подделал доверенность от ее имени на получение детализации вызовов по ее абонентскому номеру», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. Мужчина, пользуясь своим служебным положением, получил доступ к архивированному файлу, содержащему детализацию телефонных переговоров женщины. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.