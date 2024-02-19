Тюменцу, фотографировавшему сугробы, грозит 15 лет лишения свободы

В Тюмени задержали рецидивиста-закладчика, который фотографировал сугробы

Подозрительного мужчину во дворе заметил прохожий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени полицейские проверили подозрительного мужчину, которого застали за фотографированием сугробов, и обнаружили у него партию наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по региону. Закладчика, делавшего тайники, отправили под домашний арест, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«На улице Пермякова в Тюмени к сотрудникам ППС подошел гражданин, который сообщил, что в соседнем дворе подозрительный мужчина фотографирует сугробы. Полицейские обнаружили мужчину и стали проверять его документы. Тюменец сообщил, что делал закладки», — рассказали в полиции.

На месте были обнаружены свертки с наркотиком. Всего у мужчины изъяли более шести граммов запрещенных веществ.

Как оказалось, задержанный 25-летний тюменец ранее уже был судим. Теперь ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.