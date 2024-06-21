Какие еще подарки вручил Путин Ким Чен Ыну

ЦТАК: Путин вручим Киму портрет его деда

21 июня 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Фото: ЦТАК Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян вручил главе КНДР Ким Чен Ыну ценные подарки. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. Среди презентов — портрет деда северокорейского лидера Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. На одной из фотографий виден портрет первого руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена, который Путин передал Ким Чен Ыну. Также российский президент преподнес письменный набор, украшенный изображениями в стиле палехских миниатюр, включающий в себя ручку и подставки для письменных принадлежностей. Помимо этого, Ким Чен Ыну были подарены чайный сервиз и адмиральский кортик с золотой отделкой. Ранее сообщалось, что во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. Фотография с поездки глав государств стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. В ходе визита Ким Чен Ын вручил российскому президенту Владимиру Путину бюст с пожеланием здоровья, а также инкрустированную перламутром картину с портретом главы России. А также подарил двух охотничьих собак породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян вручил главе КНДР Ким Чен Ыну ценные подарки. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. Среди презентов — портрет деда северокорейского лидера Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. На одной из фотографий виден портрет первого руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена, который Путин передал Ким Чен Ыну. Также российский президент преподнес письменный набор, украшенный изображениями в стиле палехских миниатюр, включающий в себя ручку и подставки для письменных принадлежностей. Помимо этого, Ким Чен Ыну были подарены чайный сервиз и адмиральский кортик с золотой отделкой. Ранее сообщалось, что во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. Фотография с поездки глав государств стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. В ходе визита Ким Чен Ын вручил российскому президенту Владимиру Путину бюст с пожеланием здоровья, а также инкрустированную перламутром картину с портретом главы России. А также подарил двух охотничьих собак породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР.