Какие еще подарки вручил Путин Ким Чен Ыну

ЦТАК: Путин вручим Киму портрет его деда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Фото:

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян вручил главе КНДР Ким Чен Ыну ценные подарки. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. Среди презентов — портрет деда северокорейского лидера Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью.

На одной из фотографий виден портрет первого руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена, который Путин передал Ким Чен Ыну. Также российский президент преподнес письменный набор, украшенный изображениями в стиле палехских миниатюр, включающий в себя ручку и подставки для письменных принадлежностей. Помимо этого, Ким Чен Ыну были подарены чайный сервиз и адмиральский кортик с золотой отделкой.

Ранее сообщалось, что во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. Фотография с поездки глав государств стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters.

В ходе визита Ким Чен Ын вручил российскому президенту Владимиру Путину бюст с пожеланием здоровья, а также инкрустированную перламутром картину с портретом главы России. А также подарил двух охотничьих собак породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Пхеньян вручил главе КНДР Ким Чен Ыну ценные подарки. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. Среди презентов — портрет деда северокорейского лидера Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. На одной из фотографий виден портрет первого руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена, который Путин передал Ким Чен Ыну. Также российский президент преподнес письменный набор, украшенный изображениями в стиле палехских миниатюр, включающий в себя ручку и подставки для письменных принадлежностей. Помимо этого, Ким Чен Ыну были подарены чайный сервиз и адмиральский кортик с золотой отделкой. Ранее сообщалось, что во время визита в Пхеньян Путин подарил Киму автомобиль Aurus. После этого оба лидера прокатили друг друга на нем. Теперь у лидера КНДР есть два российских автомобиля. Фотография с поездки глав государств стала главной за неделю по версии крупнейшего международного агентства Reuters. В ходе визита Ким Чен Ын вручил российскому президенту Владимиру Путину бюст с пожеланием здоровья, а также инкрустированную перламутром картину с портретом главы России. А также подарил двух охотничьих собак породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...