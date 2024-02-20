В Кургане женщина пыталась купить водительские права, но ее обманули

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Женщина пыталась с помощью взятки купить водительские права Фото:

Жительница города Шумихи пыталась в Кургане через посредника дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 55 тысяч рублей, чтобы получить водительские права без сдачи экзамена. Однако посредник ее обманул и оставил деньги себе. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, летом 2023 года, находясь в Кургане, подозреваемая через посредника передала денежные средства в сумме 55 тысяч рублей в качестве взятки для должностного лица из числа сотрудников ГИБДД. Денежные средства были предназначены в качестве вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий пользу подозреваемой, а именно за получение водительского удостоверения без фактической сдачи практической части государственного экзамена», — указано в сообщении. После этого посредник присвоил деньги себе.

Представители СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершил неустановленный посредник. В ведомстве отметили, что жительнице Шумихи в ближайшее время предъявят обвинение в покушении на дачу взятки.

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Жительница города Шумихи пыталась в Кургане через посредника дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 55 тысяч рублей, чтобы получить водительские права без сдачи экзамена. Однако посредник ее обманул и оставил деньги себе. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По версии следствия, летом 2023 года, находясь в Кургане, подозреваемая через посредника передала денежные средства в сумме 55 тысяч рублей в качестве взятки для должностного лица из числа сотрудников ГИБДД. Денежные средства были предназначены в качестве вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий пользу подозреваемой, а именно за получение водительского удостоверения без фактической сдачи практической части государственного экзамена», — указано в сообщении. После этого посредник присвоил деньги себе. Представители СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершил неустановленный посредник. В ведомстве отметили, что жительнице Шумихи в ближайшее время предъявят обвинение в покушении на дачу взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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