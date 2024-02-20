В Кургане женщина пыталась купить водительские права, но ее обманули

Женщина пыталась с помощью взятки купить водительские права Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница города Шумихи пыталась в Кургане через посредника дать взятку сотруднику ГИБДД в размере 55 тысяч рублей, чтобы получить водительские права без сдачи экзамена. Однако посредник ее обманул и оставил деньги себе. Данная информация была размещена 20 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, летом 2023 года, находясь в Кургане, подозреваемая через посредника передала денежные средства в сумме 55 тысяч рублей в качестве взятки для должностного лица из числа сотрудников ГИБДД. Денежные средства были предназначены в качестве вознаграждения за совершение заведомо незаконных действий пользу подозреваемой, а именно за получение водительского удостоверения без фактической сдачи практической части государственного экзамена», — указано в сообщении. После этого посредник присвоил деньги себе.

Представители СК возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое совершил неустановленный посредник. В ведомстве отметили, что жительнице Шумихи в ближайшее время предъявят обвинение в покушении на дачу взятки.