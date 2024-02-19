Бизнесмен из Красноярска ищет в ХМАО партнеров для открытия стрип-клубов

20 февраля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Бизнесмен из Красноярска ищет в ХМАО партнеров для открытия стрип-клубов Фото: Алексей Колчин © URA.RU Бизнесмен из Красноярска Дмитрий Каспер ищет в ХМАО партнеров для открытия в Сургуте и Нижневартовске стрип-клубов. Франшиза продается за 2 миллиона рублей.



«Предлагаем открыть в вашем городе филиал на основе нашего 10-летнего опыта управления клубами. Минимальная инвестиция — 2 миллиона», — говорится в объявлении, размещенном на сервисе «Авито».



Партнерам обещают доход от 500 тысяч рублей в месяц. Также владелец готов оказать помощь в поиске девушек для работы в стрип-клубе.



Корреспондент агентства связался с владельцем франшизы. Он пообещал рассказать позже, почему хочет открыть стрип-клубы в ХМАО.



Жительница Нижневартовска Галина Маковская также хотела открыть в городе БДСМ-отель. Ради этого она пошла на шоу Насти Ивлеевой, где участники боролись за свои бизнес-идеи. Блогерша обещала оказать победителю шоу финансовую поддержку, однако из-за ее скандальной вечеринки в московском клубе финал шоу решили не показывать. Вместо БДСМ-отеля Маковская открыла в Нижневартовске магазин женской одежды.

Бизнесмен из Красноярска Дмитрий Каспер ищет в ХМАО партнеров для открытия в Сургуте и Нижневартовске стрип-клубов. Франшиза продается за 2 миллиона рублей. «Предлагаем открыть в вашем городе филиал на основе нашего 10-летнего опыта управления клубами. Минимальная инвестиция — 2 миллиона», — говорится в объявлении, размещенном на сервисе «Авито». Партнерам обещают доход от 500 тысяч рублей в месяц. Также владелец готов оказать помощь в поиске девушек для работы в стрип-клубе. Корреспондент агентства связался с владельцем франшизы. Он пообещал рассказать позже, почему хочет открыть стрип-клубы в ХМАО. Жительница Нижневартовска Галина Маковская также хотела открыть в городе БДСМ-отель. Ради этого она пошла на шоу Насти Ивлеевой, где участники боролись за свои бизнес-идеи. Блогерша обещала оказать победителю шоу финансовую поддержку, однако из-за ее скандальной вечеринки в московском клубе финал шоу решили не показывать. Вместо БДСМ-отеля Маковская открыла в Нижневартовске магазин женской одежды.