Тюменцы пожаловались на очередь в поликлинике. Фото

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Очередь из пациентов всех возрастов сформировалась из-за того, что в поликлинике был «детский» день Фото:

В поликлинике № 5 в Тюмени, в филиале на Московском тракте, 20 февраля образовалась большая очередь из пациентов, в числе которых были как взрослые, так и маленькие дети. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Нам пишут: „Поликлиника № 5. Отвратительно проходим медосмотр. За полтора часа попали только в один кабинет. Причем и годовалые, и большие дети — все в одной очереди“», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что очередь в филиале на Московском тракте сформировалась как раз из-за того, что сегодня осуществлялся детский профосмотр детсадовцев и школьников.

«Кратковременно действительно наблюдалась очередь к узким специалистам. В настоящее время очередей нет», — отметили в ведомстве.

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В поликлинике № 5 в Тюмени, в филиале на Московском тракте, 20 февраля образовалась большая очередь из пациентов, в числе которых были как взрослые, так и маленькие дети. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени». «Нам пишут: „Поликлиника № 5. Отвратительно проходим медосмотр. За полтора часа попали только в один кабинет. Причем и годовалые, и большие дети — все в одной очереди“», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что очередь в филиале на Московском тракте сформировалась как раз из-за того, что сегодня осуществлялся детский профосмотр детсадовцев и школьников. «Кратковременно действительно наблюдалась очередь к узким специалистам. В настоящее время очередей нет», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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