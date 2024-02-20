Очередь из пациентов всех возрастов сформировалась из-за того, что в поликлинике был «детский» день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поликлинике № 5 в Тюмени, в филиале на Московском тракте, 20 февраля образовалась большая очередь из пациентов, в числе которых были как взрослые, так и маленькие дети. Об этом сообщил telegram-канал «Темы Тюмени».

«Нам пишут: „Поликлиника № 5. Отвратительно проходим медосмотр. За полтора часа попали только в один кабинет. Причем и годовалые, и большие дети — все в одной очереди“», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

В департаменте здравоохранения Тюменской области прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что очередь в филиале на Московском тракте сформировалась как раз из-за того, что сегодня осуществлялся детский профосмотр детсадовцев и школьников.

«Кратковременно действительно наблюдалась очередь к узким специалистам. В настоящее время очередей нет», — отметили в ведомстве.