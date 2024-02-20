Боец ХМАО получил тяжелое ранение во время освобождения вокзала в Авдеевке

Житель Сургута (ХМАО) получил контузию и тяжелое осколочное ранение, когда помогал освобождать железнодорожный вокзал в Авдеевке (ДНР). Об этом сообщили в telegram-канале «ЮграСолдату».
«Сургутянин с позывным „Катунь“, выполняя боевую задачу по освобождению Ж/Д вокзала в Авдеевке, получил контузию и тяжелое осколочное ранение, но справился с поставленной целью. Во время взятия объекта наш боец попал под минометный обстрел», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Также югорский солдат получил серьезное осколочное ранение левой глазничной области.
Сейчас «Катунь» проходит восстановление в госпитале Ростовской области. За ним бережно следят добровольцы Гумкорпуса Югры. Помимо того, сургутянину вручили набор первой необходимости.
Ранее военнослужащий из Ханты-Мансийска передал привет землякам из Авдеевки. Боец воевал в составе разведывательного батальона 74-й гвардейской бригады. Тогда после приказа главкома ВСУ Александра Сырского украинские солдаты вышли из города, бросив вооружение и военную технику. После чего министра обороны РФ Сергея Шойгу 17 февраля сообщил, что Авдеевка была освобождена.
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