СКР проверит действия полицейского, расстрелявшего авто с людьми в Пермском крае

21 февраля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

О ходе проверки будет доложено председателю СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу полицейского, который расстрелял автомобиль на пермской трассе при погоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — написано в telegram-канале СКР. Погоня со стрельбой произошла 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По данным прикамских полицейских, во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по машине. В результате происшествия 18-летняя девушка получила пять пулевых ранений, еще один выстрел задел другого пассажира. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Водитель был пьян, он не стал останавливаться, чтобы избежать наказания. Друг потерпевших отмечал, что молодой человек не имел прав на управление машиной, которую купил.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу полицейского, который расстрелял автомобиль на пермской трассе при погоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — написано в telegram-канале СКР. Погоня со стрельбой произошла 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По данным прикамских полицейских, во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по машине. В результате происшествия 18-летняя девушка получила пять пулевых ранений, еще один выстрел задел другого пассажира. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Водитель был пьян, он не стал останавливаться, чтобы избежать наказания. Друг потерпевших отмечал, что молодой человек не имел прав на управление машиной, которую купил.