20 февраля 2024

СКР проверит действия полицейского, расстрелявшего авто с людьми в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
О ходе проверки будет доложено председателю СКР Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу полицейского, который расстрелял автомобиль на пермской трассе при погоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — написано в telegram-канале СКР. Погоня со стрельбой произошла 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово.

По данным прикамских полицейских, во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по машине. В результате происшествия 18-летняя девушка получила пять пулевых ранений, еще один выстрел задел другого пассажира. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Водитель был пьян, он не стал останавливаться, чтобы избежать наказания. Друг потерпевших отмечал, что молодой человек не имел прав на управление машиной, которую купил.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу полицейского, который расстрелял автомобиль на пермской трассе при погоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — написано в telegram-канале СКР. Погоня со стрельбой произошла 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово. По данным прикамских полицейских, во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по машине. В результате происшествия 18-летняя девушка получила пять пулевых ранений, еще один выстрел задел другого пассажира. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Водитель был пьян, он не стал останавливаться, чтобы избежать наказания. Друг потерпевших отмечал, что молодой человек не имел прав на управление машиной, которую купил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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