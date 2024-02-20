СКР проверит действия полицейского, расстрелявшего авто с людьми в Пермском крае

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу полицейского, который расстрелял автомобиль на пермской трассе при погоне. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе процессуальной проверки», — написано в telegram-канале СКР. Погоня со стрельбой произошла 19 февраля на трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово.
По данным прикамских полицейских, во время преследования нарушитель совершал опасные маневры, поэтому сотрудник ДПС принял решение открыть огонь по машине. В результате происшествия 18-летняя девушка получила пять пулевых ранений, еще один выстрел задел другого пассажира. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Водитель был пьян, он не стал останавливаться, чтобы избежать наказания. Друг потерпевших отмечал, что молодой человек не имел прав на управление машиной, которую купил.
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