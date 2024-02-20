В курганском округе в выборах главы будут участвовать два кандидата

В выборах на пост главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области будут участвовать и. о. главы Лебяжьевского округа Курганской области Ирина Фадеева и руководитель МКУ «Центр ГО и ЗН ЧС» Андрей Карев. Данная информация размещена в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Оба претендента прошли конкурсные процедуры. 27 февраля 2024 года состоится заседание Думы Лебяжьевского муниципального округа по избранию Главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области тайным голосованием», — рассказал источник.
Аналогичный конкурс прошел в Далматовском округе. Там до выборов также допустили всех участников конкурса: и. о. главы Андрея Аносова и замначальника финотдела администрации Сергея Чикардина. Источники URA.RU, связанные с политической сферой отметили, что эти конкурсы в округах на фоне такого же в Кургане, на который заявились десять кандидатов, выглядят формальными.
Всего в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы участвовали два кандидата. 19 января по состоянию здоровья досрочно ушел в отставку предыдущий глава округа Александр Барч. После этого исполнять обязанности главы поручили первому заместителю Ирине Фадеевой. Экс-глава Далматовского округа Александр Столбов ушел в отставку 8 декабря 2023 года.
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