В работе платежной системы Contact возникли сбои

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Переводы за границу через Contact недоступны Фото:

В работе платежной системы Contact, принадлежащей группе Qiwi, возникли сбои. Пользователи не могут сделать переводы, сообщает ТАСС,

«Сервис перестал работать спустя некоторое время после отзыва ЦБ РФ лицензии у QIWI Банка», — передает ТАСС. Пользователи, желающие отправить перевод, видят на сайте надпись «неизвестная ошибка сервера». Каталог услуг Contact также недоступен.

Contact использовался для переводов за границу. Работа сервиса стала некорректной спустя некоторое время после отзыва лицензии QIWI Банка. Также не работает электронный QIWI-кошелек.

Об отзыве лицензии у банка стало известно сегодня, 21 февраля. По информации Центробанка России, QIWI лишился лицензии за систематические нарушения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, банк был вовлечен в расчеты между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

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В работе платежной системы Contact, принадлежащей группе Qiwi, возникли сбои. Пользователи не могут сделать переводы, сообщает ТАСС, «Сервис перестал работать спустя некоторое время после отзыва ЦБ РФ лицензии у QIWI Банка», — передает ТАСС. Пользователи, желающие отправить перевод, видят на сайте надпись «неизвестная ошибка сервера». Каталог услуг Contact также недоступен. Contact использовался для переводов за границу. Работа сервиса стала некорректной спустя некоторое время после отзыва лицензии QIWI Банка. Также не работает электронный QIWI-кошелек. Об отзыве лицензии у банка стало известно сегодня, 21 февраля. По информации Центробанка России, QIWI лишился лицензии за систематические нарушения законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, банк был вовлечен в расчеты между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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