20 февраля 2024

В ЯНАО подразделения мэрии ждут проверки после коррупционного скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Администрация Тазовского района проведет проверки во всех подведах, чтобы исключить факты коррупции Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

В Тазовском районе ЯНАО пройдут проверки во всех подведомственных администрации учреждениях. Такое решение принял глава района Виктор Югай, сообщают источники URA.RU в политических кругах.

«После скандала с директором одного из учреждений Ириной Чернышевой, Виктор Югай принял решение провести проверки во всех подведомственных мэрии учреждениях. Проверки назначены внепланово, а контроль за деятельностью подразделений будет усилен», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии района. Там пояснили, что факты злоупотребления служебным положением со стороны Чернышевой были выявлены в ходе одной из проверок. Во избежание повторения скандала организованы внеплановые проверочные мероприятия во всех подведомственных учреждениях.

Прокуратура округа 21 февраля сообщила, что по ходатайству прокурора возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой, подозреваемой в конфликте интересов и хищениях. После чего, она подала заявление на увольнение.

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В Тазовском районе ЯНАО пройдут проверки во всех подведомственных администрации учреждениях. Такое решение принял глава района Виктор Югай, сообщают источники URA.RU в политических кругах. «После скандала с директором одного из учреждений Ириной Чернышевой, Виктор Югай принял решение провести проверки во всех подведомственных мэрии учреждениях. Проверки назначены внепланово, а контроль за деятельностью подразделений будет усилен», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии района. Там пояснили, что факты злоупотребления служебным положением со стороны Чернышевой были выявлены в ходе одной из проверок. Во избежание повторения скандала организованы внеплановые проверочные мероприятия во всех подведомственных учреждениях. Прокуратура округа 21 февраля сообщила, что по ходатайству прокурора возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой, подозреваемой в конфликте интересов и хищениях. После чего, она подала заявление на увольнение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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