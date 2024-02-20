В ЯНАО подразделения мэрии ждут проверки после коррупционного скандала

21 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Администрация Тазовского района проведет проверки во всех подведах, чтобы исключить факты коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Тазовском районе ЯНАО пройдут проверки во всех подведомственных администрации учреждениях. Такое решение принял глава района Виктор Югай, сообщают источники URA.RU в политических кругах. «После скандала с директором одного из учреждений Ириной Чернышевой, Виктор Югай принял решение провести проверки во всех подведомственных мэрии учреждениях. Проверки назначены внепланово, а контроль за деятельностью подразделений будет усилен», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии района. Там пояснили, что факты злоупотребления служебным положением со стороны Чернышевой были выявлены в ходе одной из проверок. Во избежание повторения скандала организованы внеплановые проверочные мероприятия во всех подведомственных учреждениях. Прокуратура округа 21 февраля сообщила, что по ходатайству прокурора возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой, подозреваемой в конфликте интересов и хищениях. После чего, она подала заявление на увольнение.

В Тазовском районе ЯНАО пройдут проверки во всех подведомственных администрации учреждениях. Такое решение принял глава района Виктор Югай, сообщают источники URA.RU в политических кругах. «После скандала с директором одного из учреждений Ириной Чернышевой, Виктор Югай принял решение провести проверки во всех подведомственных мэрии учреждениях. Проверки назначены внепланово, а контроль за деятельностью подразделений будет усилен», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу мэрии района. Там пояснили, что факты злоупотребления служебным положением со стороны Чернышевой были выявлены в ходе одной из проверок. Во избежание повторения скандала организованы внеплановые проверочные мероприятия во всех подведомственных учреждениях. Прокуратура округа 21 февраля сообщила, что по ходатайству прокурора возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя Дирекции по финансово-экономическому сопровождению муниципальной системы образования Ирины Чернышевой, подозреваемой в конфликте интересов и хищениях. После чего, она подала заявление на увольнение.