На строительство отеля в Тобольске потратят два миллиарда рублей

Строительство новой гостиницы в Тобольске планируют завершить к 2027 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На строительство четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром в Тобольске (Тюменская область) потратят порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона.

«Проект и концепция уже готовы. Начать строительство планируется в третьем квартале 2024 года, завершить — до конца 2027 года. Планируемый объем инвестиций в проект порядка двух млрд рублей. 35 рабочих мест будет создано», — указано на официальном сайте Инвестиционного портала Тюменской области.

Там добавили, что отель будет размещен в трехэтажном здании на 120 номеров. Общая площадь гостиницы со SPA-центром составит 7000 кв. метров. Реализацией проекта займется компания «София-Инвест».

Ранее агентство писало о том, что мэрия Тобольска выделила земельный участок под строительство новой гостиницы. А губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о признании проекта масштабным.