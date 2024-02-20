20 февраля 2024

На строительство отеля в Тобольске потратят два миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новой гостиницы в Тобольске планируют завершить к 2027 году Фото:

На строительство четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром в Тобольске (Тюменская область) потратят порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона.

«Проект и концепция уже готовы. Начать строительство планируется в третьем квартале 2024 года, завершить — до конца 2027 года. Планируемый объем инвестиций в проект порядка двух млрд рублей. 35 рабочих мест будет создано», — указано на официальном сайте Инвестиционного портала Тюменской области.

Там добавили, что отель будет размещен в трехэтажном здании на 120 номеров. Общая площадь гостиницы со SPA-центром составит 7000 кв. метров. Реализацией проекта займется компания «София-Инвест».

Ранее агентство писало о том, что мэрия Тобольска выделила земельный участок под строительство новой гостиницы. А губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о признании проекта масштабным.

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На строительство четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром в Тобольске (Тюменская область) потратят порядка двух миллиардов рублей. Об этом сообщает официальный сайт Инвестиционного портала региона. «Проект и концепция уже готовы. Начать строительство планируется в третьем квартале 2024 года, завершить — до конца 2027 года. Планируемый объем инвестиций в проект порядка двух млрд рублей. 35 рабочих мест будет создано», — указано на официальном сайте Инвестиционного портала Тюменской области. Там добавили, что отель будет размещен в трехэтажном здании на 120 номеров. Общая площадь гостиницы со SPA-центром составит 7000 кв. метров. Реализацией проекта займется компания «София-Инвест». Ранее агентство писало о том, что мэрия Тобольска выделила земельный участок под строительство новой гостиницы. А губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о признании проекта масштабным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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