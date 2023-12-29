29 декабря 2023

Мэрия Тобольска построит четырехзвездочный отель со SPA-центром

© Служба новостей «URA.RU»
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Линкс-клуб. Спа-центр. Челябинск.
В новой гостинице Тобольска будет SPA-центр Фото:

Мэрия города Тобольск выделила земельный участок для постройки четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о признании проекта масштабным. Об этом рассказали в администрации города.

«В последнюю неделю уходящего года мы заключили соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта „Строительство четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром“. Губернатором Тюменской области подписано распоряжение о признании проекта масштабным, администрацией города предоставлен земельный участок для реализации проекта», — написали в telegram-канале ведомства.

Этот отель обеспечит гостей города 120-ю комфортабельными гостиничными номерами. В новом году у властей еще более амбициозные планы — они начнут реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса.

В Тобольске реконструируют судостроительный завод, вложив в модернизацию три миллиарда рублей. В результате регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море».

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Мэрия города Тобольск выделила земельный участок для постройки четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о признании проекта масштабным. Об этом рассказали в администрации города. «В последнюю неделю уходящего года мы заключили соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта „Строительство четырехзвездочной гостиницы со SPA-центром“. Губернатором Тюменской области подписано распоряжение о признании проекта масштабным, администрацией города предоставлен земельный участок для реализации проекта», — написали в telegram-канале ведомства. Этот отель обеспечит гостей города 120-ю комфортабельными гостиничными номерами. В новом году у властей еще более амбициозные планы — они начнут реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса. В Тобольске реконструируют судостроительный завод, вложив в модернизацию три миллиарда рублей. В результате регион станет четвертым в России, способным строить суда класса «река-море».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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