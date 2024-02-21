Как забрать свои деньги у банка Qiwi, лишенного лицензии

QIWI Банк закрыл свои офисы после отзыва лицензии

21 февраля 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка из-за нарушений Фото: Алексей Баранов © URA.RU новость из сюжета Отзывы лицензий у банков Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у Qiwi-банка. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, поскольку страхование вкладов на них не распространяется, заявили в ЦБ. Как забрать свои деньги у банка, лишенного лицензии — в материале URA.RU. Вернут ли средства с электронных Qiwi-кошельков? Электронные кошельки не покрываются страховкой АСВ, но права на их средства могут быть реализованы в ходе конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка. Таким образом, пользователи получат деньги после продажи оставшегося имущества банка. Как вернуть средства с Qiwi-кошелька? Владельцы электронных кошельков Qiwi-банка могут подать заявление в АСВ для подтверждения наличия денежных средств после отзыва лицензии у банка. АСВ должно сообщить о результатах рассмотрения заявления в течение 30 дней. По одобренным заявлениям будут выплачивать деньги в рамках ликвидационных процедур банка. Клиентам с деньгами на счете и вкладе в Qiwi-банке будет выплачено страховое возмещение до 1,4 млн рублей. Средства, превышающие лимит страховки или не подлежащие страхованию, можно будет получить в процессе ликвидационных процедур банка. Число клиентов с суммой свыше 1,4 млн рублей на счетах будет определено после получения реестра вкладчиков Qiwi-банка. Как вернуть деньги вкладчикам Важный момент, который зачастую успокаивает вкладчиков, — это наличие системы страхования вкладов. В России действует система обязательного страхования вкладов, которая гарантирует возврат средств в пределах установленного лимита. Страховым случаем считается либо отзыв лицензии у банка по решению Банка России, либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов. Важно помнить, что выплаты начинаются только после официального объявления о таких событиях. Какие вклады застрахованы? В страховку входят средства в рублях и иностранной валюте, размещенные на счетах и вкладах в банках-участниках ССВ. Под страховые выплаты подпадают как срочные вклады, так и вклады до востребования, текущие и расчетные счета, в том числе и для юридических лиц, при определенных условиях. Особенности страхования Новость по теме QIWI Банк лишился лицензии: причины и последствия для вкладчиков Важно знать, что страховому возмещению подлежат суммы в размере не более 1,4 млн рублей или 10 млн рублей для определенных категорий вкладов. Претендовать на возмещение можно неспешно, обращаясь за ним в течение всего срока ликвидации банка, который часто составляет не менее года с момента отзыва лицензии. Таким образом, даже в случае потери лицензии вашим банком, государство через АСВ гарантирует возврат ваших вкладов в пределах установленных лимитов. Главное — вовремя отслеживать информацию и правильно действовать в возникшей ситуации. Необходимые документы Для получения страховой выплаты обычно требуется паспорт и документ, подтверждающий право владения вкладом (договор банковского вклада или выписка со счета). Уточните список документов на сайте АСВ или по контактному телефону. Обратитесь в уполномоченный банк для получения выплат АСВ определяет банк, через который будут осуществляться выплаты, и сообщает об этом вкладчикам. Обратитесь в указанный банк с подготовленными документами для получения средств. Дополнительные советы Следите за официальными сообщениями АСВ и Центрального Банка;

Если сумма вашего вклада превышает страховую сумму, возможно, стоит обратиться к юристу для изучения дополнительных вариантов возврата средств;

Не доверяйте предложениям от посторонних лиц или компаний, предлагающих помощь в возврате вкладов за вознаграждение;

Оказавшись в ситуации, когда банк лишился лицензии, важно сохранять спокойствие и действовать в соответствии с регламентом. Это поможет вам вернуть средства в короткие сроки и с минимальными затратами. Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с URA.RU поделился мнением о том, что деньги с Qiwi-кошельков и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять, и вывести средства будет невозможно. «Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет», — сказал Разуваев агентству. При этом он добавил, что бывали случаи, когда люди успевали перебросить средства онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у Qiwi-банка. Компенсации клиентам начнут выплачивать не позднее 6 марта. Этим будет заниматься Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом это не касается средств электронных кошельков, поскольку страхование вкладов на них не распространяется, заявили в ЦБ. Как забрать свои деньги у банка, лишенного лицензии — в материале URA.RU. Электронные кошельки не покрываются страховкой АСВ, но права на их средства могут быть реализованы в ходе конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка. Таким образом, пользователи получат деньги после продажи оставшегося имущества банка. Владельцы электронных кошельков Qiwi-банка могут подать заявление в АСВ для подтверждения наличия денежных средств после отзыва лицензии у банка. АСВ должно сообщить о результатах рассмотрения заявления в течение 30 дней. По одобренным заявлениям будут выплачивать деньги в рамках ликвидационных процедур банка. Клиентам с деньгами на счете и вкладе в Qiwi-банке будет выплачено страховое возмещение до 1,4 млн рублей. Средства, превышающие лимит страховки или не подлежащие страхованию, можно будет получить в процессе ликвидационных процедур банка. Число клиентов с суммой свыше 1,4 млн рублей на счетах будет определено после получения реестра вкладчиков Qiwi-банка. Важный момент, который зачастую успокаивает вкладчиков, — это наличие системы страхования вкладов. В России действует система обязательного страхования вкладов, которая гарантирует возврат средств в пределах установленного лимита. Страховым случаем считается либо отзыв лицензии у банка по решению Банка России, либо введение моратория на удовлетворение требований кредиторов. Важно помнить, что выплаты начинаются только после официального объявления о таких событиях. В страховку входят средства в рублях и иностранной валюте, размещенные на счетах и вкладах в банках-участниках ССВ. Под страховые выплаты подпадают как срочные вклады, так и вклады до востребования, текущие и расчетные счета, в том числе и для юридических лиц, при определенных условиях. Важно знать, что страховому возмещению подлежат суммы в размере не более 1,4 млн рублей или 10 млн рублей для определенных категорий вкладов. Претендовать на возмещение можно неспешно, обращаясь за ним в течение всего срока ликвидации банка, который часто составляет не менее года с момента отзыва лицензии. Таким образом, даже в случае потери лицензии вашим банком, государство через АСВ гарантирует возврат ваших вкладов в пределах установленных лимитов. Главное — вовремя отслеживать информацию и правильно действовать в возникшей ситуации. Для получения страховой выплаты обычно требуется паспорт и документ, подтверждающий право владения вкладом (договор банковского вклада или выписка со счета). Уточните список документов на сайте АСВ или по контактному телефону. АСВ определяет банк, через который будут осуществляться выплаты, и сообщает об этом вкладчикам. Обратитесь в указанный банк с подготовленными документами для получения средств. Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с URA.RU поделился мнением о том, что деньги с Qiwi-кошельков и с части вкладов этого банка пользователи могут потерять, и вывести средства будет невозможно. «Что будет с этими деньгами, я не знаю. Гарантии распространяются только, если это банковский счет. На электронный кошелек, брокерский счет, инвестиционный счет — нет», — сказал Разуваев агентству. При этом он добавил, что бывали случаи, когда люди успевали перебросить средства онлайн с инвестиционного счета на обычный банковский, и как только деньги оказывались на нем, гарантия начинала работать.