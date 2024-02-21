Жители ЯНАО стали реже гибнуть в огне и воде

Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Гилев провел пресс-конференцию

Начальник ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев провел пресс-конференцию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО снизилось количество людей, погибших при пожарах и утонувших на воде. Об этом сообщил руководитель окружного ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Гилев.

«На Ямале в 2023 году снизилось количество погибших при пожарах и утонувших при купании в водоемах. В округе силами ГУ МЧС, „Ямалспаса“ и противопожарной службы создана надежная система защиты, при которой жители могут чувствовать себя в безопасности», — озвучили корреспонденту агентства итоги прошедшей в Салехарде пресс-конференции в пресс-службе ведомства.

Генерал сообщил, что в регионе снизилось число техногенных пожаров, в пожароопасный сезон огонь не был подпущен к населенным пунктам, в том числе и благодаря аэромобильной группе, в которую входят пятьдесят спасателей ГУ МЧС из Ноябрьска.

Прошедшие на Ямале Арктические учения были высоко оценены руководителем МЧС Александром Куренковым. Следующие пройдут в регионе в 2025 году.

Ямальцев интересовала установка пожарных извещателей, на что Гилев отметил, что прежде всего в размещении извещателей должны быть заинтересованы сами жители и администрации муниципалитетов. Генерал привел два случая, когда пожарные извещатели реально помогли избежать человеческих жертв при пожаре.

В Ноябрьске 12 октября прошлого года вспыхнул деревянный двухэтажный дом. Пожарный извещатель вовремя подал сигнал тревоги и в результате происшествия никто не погиб. Ранее URA.RU писало, чем несложное устройство может помочь ямальцам.