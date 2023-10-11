11 октября 2023
10 октября 2023

В ЯНАО загорелась жилая деревянная двухэтажка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение огня, брызги воды, пожарный рукав, пожарный
Спасателям удалось локализовать пожар Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме на улице Советская. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«Сегодня (12 октября, прим. URA.RU) в 4.42 в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании жилого многоквартирного деревянного дома 53А по улице Советская. Очаг возгорания в квартире первого подъезда», — рассказали в пресс-службе.

На лестничной клетке первого этажа в первом подъезде дома было сильное задымление. Огнеборцы бросили все силы на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага возгорания. Одного человека пожарные спасли. Его спустили по трехколенной лестнице. Жители второго подъезда эвакуировались самостоятельно.

Предварительно площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар локализован в 5.17.

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В Ноябрьске (ЯНАО) загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме на улице Советская. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС. «Сегодня (12 октября, прим. URA.RU) в 4.42 в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании жилого многоквартирного деревянного дома 53А по улице Советская. Очаг возгорания в квартире первого подъезда», — рассказали в пресс-службе. На лестничной клетке первого этажа в первом подъезде дома было сильное задымление. Огнеборцы бросили все силы на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага возгорания. Одного человека пожарные спасли. Его спустили по трехколенной лестнице. Жители второго подъезда эвакуировались самостоятельно. Предварительно площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар локализован в 5.17.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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