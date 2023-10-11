В ЯНАО загорелась жилая деревянная двухэтажка

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелась квартира в жилом двухэтажном деревянном доме на улице Советская. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного МЧС.
«Сегодня (12 октября, прим. URA.RU) в 4.42 в пожарную часть Ноябрьска поступило сообщение о возгорании жилого многоквартирного деревянного дома 53А по улице Советская. Очаг возгорания в квартире первого подъезда», — рассказали в пресс-службе.
На лестничной клетке первого этажа в первом подъезде дома было сильное задымление. Огнеборцы бросили все силы на поиски возможных пострадавших и ликвидацию очага возгорания. Одного человека пожарные спасли. Его спустили по трехколенной лестнице. Жители второго подъезда эвакуировались самостоятельно.
Предварительно площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожар локализован в 5.17.
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