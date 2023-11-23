Как предотвратить пожар в доме

В ЯНАО за 2023 год жертвами техногенных пожаров стали 23 человека

24 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в 2023 году от техногенных пожаров погибло 23 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала года при пожарах в ЯНАО погибло 23 человека, сообщил руководитель окружного департамента гражданской защиты населения Максим Тютюнник. О том, как избежать пожара в доме, читайте в материале URA.RU. Зачем нужны пожарные извещатели Пожарный извещатель — это автономное устройство, помогающее обнаружить ранние признаки возгорания и оповестить об этом звуковым сигналом, либо передать сигнал тревоги непосредственно в пожарную часть. В Ноябрьске при пожаре 12 октября установленный на лестничной клетке извещатель предупредил жильцов звуковым сигналом о возгорании, благодаря чему люди самостоятельно покинули дом, и пожар обошелся без жертв. Каким категориям жителей власти ЯНАО бесплатно установят извещатели В округе несколько лет проводится программа по бесплатной установке извещателей для ямальцев, особо нуждающихся в защите. Под эту категорию подпадают: многодетные семьи

малоимущие семьи

одиноко проживающие маломобильные граждане

дети-сироты. По программе окружного правительства за текущий год установлено около пятисот дымовых пожарных извещателей. Работа будет продолжена в 2024 году. «В ЯНАО за текущий год произошло 730 техногенных пожаров. В результате них погибло 23 человека, что на 9% меньше показателей 2022 года», — сообщил руководитель депзащиты Максим Тютюнник. Почему не устанавливаются извещатели во всех деревянных домах У органов государственной власти и муниципалитетов нет полномочий расширить программу на другие категории граждан. Ямальцы могут установить автономный пожарный извещатель за свой счет. «Даже те, кому по требованиям противопожарного режима требуется установка извещателей, не все понимают и не все соглашаются на установку извещателей. По мере информирования, что данные системы помогают предупредить о пожаре и спасти людей, жители начинают понимать, что приборы нужны, и сами начинают их устанавливать, но не до всех это еще доходит», — отметил Максим Тютюнник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала года при пожарах в ЯНАО погибло 23 человека, сообщил руководитель окружного департамента гражданской защиты населения Максим Тютюнник. О том, как избежать пожара в доме, читайте в материале URA.RU. Пожарный извещатель — это автономное устройство, помогающее обнаружить ранние признаки возгорания и оповестить об этом звуковым сигналом, либо передать сигнал тревоги непосредственно в пожарную часть. В Ноябрьске при пожаре 12 октября установленный на лестничной клетке извещатель предупредил жильцов звуковым сигналом о возгорании, благодаря чему люди самостоятельно покинули дом, и пожар обошелся без жертв. В округе несколько лет проводится программа по бесплатной установке извещателей для ямальцев, особо нуждающихся в защите. Под эту категорию подпадают: По программе окружного правительства за текущий год установлено около пятисот дымовых пожарных извещателей. Работа будет продолжена в 2024 году. У органов государственной власти и муниципалитетов нет полномочий расширить программу на другие категории граждан. Ямальцы могут установить автономный пожарный извещатель за свой счет. «Даже те, кому по требованиям противопожарного режима требуется установка извещателей, не все понимают и не все соглашаются на установку извещателей. По мере информирования, что данные системы помогают предупредить о пожаре и спасти людей, жители начинают понимать, что приборы нужны, и сами начинают их устанавливать, но не до всех это еще доходит», — отметил Максим Тютюнник.