Суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате

Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации по делу о растрате. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Кроме Иванова, по делу проходит глава челябинского общества глухих Евгений Безруков, которого задержали 20 февраля в Москве. Вместе с ними глава новосибирского отделения организации Михаил Брагини Венера Гаулстон. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере.
Иванов и другие руководители организации были задержаны из-за махинаций с недвижимостью. По версии следствия, ущерб оценивается в 211 миллионов рублей.
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