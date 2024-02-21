21 февраля 2024

Суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате

© Служба новостей «URA.RU»
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Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации по делу о растрате. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Кроме Иванова, по делу проходит глава челябинского общества глухих Евгений Безруков, которого задержали 20 февраля в Москве. Вместе с ними глава новосибирского отделения организации Михаил Брагини Венера Гаулстон. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Иванов и другие руководители организации были задержаны из-за махинаций с недвижимостью. По версии следствия, ущерб оценивается в 211 миллионов рублей.

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Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других представителей организации по делу о растрате. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов. Кроме Иванова, по делу проходит глава челябинского общества глухих Евгений Безруков, которого задержали 20 февраля в Москве. Вместе с ними глава новосибирского отделения организации Михаил Брагини Венера Гаулстон. Согласно картотеке суда, подозреваемым помимо растраты вменяется мошенничество в особо крупном размере. Иванов и другие руководители организации были задержаны из-за махинаций с недвижимостью. По версии следствия, ущерб оценивается в 211 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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