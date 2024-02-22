Челябинское УФАС нашло нарушение у курганской фирмы на госзакупках

Антимонопольное ведомство обнаружило нарушение на торгах медоборудованием Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинские антимонопольщики обнаружили схему картельного сговора в сфере госзакупок, в которой замешана курганская фирма «Медпроект-Зауралье». Об этом URA.RU сообщили в ответе на редакционный запрос представители Челябинского УФАС России.

«Челябинское УФАС завело дело об административном правонарушении на ООО „Медпроект-Зауралье“, которое в ходе картельного сговора с другими фирмами поддерживало высокие цены на торгах при госзакупках. Материалы дела переданы в правоохранительные органы», — указано в ответе представителей УФАС.

По данным антимонопольного ведомства, в схеме, которая помогала фирмам получать тендеры на поставки медоборудования по высоким ценам в больницы Челябинской области замешаны 17 компаний. Это фирмы из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии и Удмуртии.

Ранее ООО «Медпроект-Зауралье» направило иск в суд, чтобы оспорить подозрения УФАС в нарушении антимонопольного законодательства на аукционах госзакупок для медучреждений Челябинской области. Судебное заседание по иску запланировано на 8 апреля в Челябинске.