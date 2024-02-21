21 февраля 2024

Команда Team Spirit, в которую входит курганец, выиграла матч в Копенгагене

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Уроженец Кургана победил на кибертурнире в Дании Фото:

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в матче на турнире PGL CS2 Major Copenhagen 2024. За команду выступает Леонид Вишняков, уроженец Кургана.

«Team Spirit переиграла Heroic в четвертом туре на PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Результат встречи — 2:0 (13:8 на Anubis и 13:11 на Nuke). Коллектив Леонида chopper Вишнякова вышел на мейджор», — указано в сообщении на сайте Cybersport.ru.

Ранее киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире.

В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя.

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Российская киберспортивная команда Team Spirit победила в матче на турнире PGL CS2 Major Copenhagen 2024. За команду выступает Леонид Вишняков, уроженец Кургана. «Team Spirit переиграла Heroic в четвертом туре на PGL CS2 Major Copenhagen 2024. Результат встречи — 2:0 (13:8 на Anubis и 13:11 на Nuke). Коллектив Леонида chopper Вишнякова вышел на мейджор», — указано в сообщении на сайте Cybersport.ru. Ранее киберспортсмены Team Spirit стали двукратными чемпионами мира по дисциплине Dota 2 — The International 2023. Чемпионат прошел в американском Сиэтле. Призовой фонд соревнований тогда превысил 3,1 миллиона долларов. Позже Team Spirit сообщила о своем переезде из Москвы в Белград. В заявлении команды говорится, что решение по дислокации приняли из-за событий в мире. В состав команды входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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