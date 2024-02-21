21 февраля 2024

Врио главы Кургана Аргышева выехала на место пожара, где погибли два человека. Фото, видео

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Пожар в доме по улице Краснодонская, 7 произошел в ночь на 22 февраля
Пожар в доме по улице Краснодонская, 7 произошел в ночь на 22 февраля Фото:
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В Кургане в ночном пожаре погибли два человека

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева и ее заместитель Роман Медведев работают на месте пожара в микрорайоне Энергетики, где погибли два человека. Об этом передает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«На Краснодонской 7, где был пожар в жилом доме в Энергетиках, приехала врио главы Кургана Анастасия Аргышева. Вместе с ней на выезде заместитель Роман Медведев, а также другие работники мэрии и спецслужб», — передает корреспондент URA.RU.

Пожар в доме произошел около двух часов ночи в одной из квартир на первом этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 20 квадратов. Из дома было эвакуировано 14 взрослых и 9 детей. В правительстве региона сообщали, что в огне погибли два человека, еще один пострадал и проходит лечение в больнице. Губернатор Вадим Шумков поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. По факту ЧП прокуратурой и следственными органами проводится проверка.

Пожар случился ночью в жилом доме по улице Краснодонская 7
Пожар случился ночью в жилом доме по улице Краснодонская 7
Фото:
Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже дома
Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже дома
Фото:
Вместе с врио главы Анастасией Аргышевой на место происшествия приехал заммэры Роман Медведев и другие сотрудники мэрии
Вместе с врио главы Анастасией Аргышевой на место происшествия приехал заммэры Роман Медведев и другие сотрудники мэрии
Фото:
На месте ЧП продолжает оставаться пожарные машины МЧС
На месте ЧП продолжает оставаться пожарные машины МЧС
Фото:

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Врио главы Кургана Анастасия Аргышева и ее заместитель Роман Медведев работают на месте пожара в микрорайоне Энергетики, где погибли два человека. Об этом передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «На Краснодонской 7, где был пожар в жилом доме в Энергетиках, приехала врио главы Кургана Анастасия Аргышева. Вместе с ней на выезде заместитель Роман Медведев, а также другие работники мэрии и спецслужб», — передает корреспондент URA.RU. Пожар в доме произошел около двух часов ночи в одной из квартир на первом этаже. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 20 квадратов. Из дома было эвакуировано 14 взрослых и 9 детей. В правительстве региона сообщали, что в огне погибли два человека, еще один пострадал и проходит лечение в больнице. Губернатор Вадим Шумков поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. По факту ЧП прокуратурой и следственными органами проводится проверка.
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