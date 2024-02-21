В школе Нового Уренгоя открыли парту героя СВО. Фото

В школе Нового Уренгоя почтили память погибшего добровольца СВО

22 февраля 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

В школьном музее Нового Уренгоя поставили памятную парту участнику СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему бойцу военной спецоперации Андрею Мажарову. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в telegram. «В музее воинской доблести 11 школы открыли парту Героя Андрея Мажарова. На мероприятие были приглашены его близкие и родные. Теперь у школьников будет возможность узнать о своем героическом земляке. На парте размещена информация о фактах его биографии и заслугах», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами. Андрей Мажаров погиб в марте 2022 года во время боя за Мариуполь. На открытии памятной парты Героя СВО в школьном музее Нового Уренгоя присутствовала семья бойца Фото: telegram-канал «Воронов»

В Новом Уренгое (ЯНАО) в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему бойцу военной спецоперации Андрею Мажарову. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в telegram. «В музее воинской доблести 11 школы открыли парту Героя Андрея Мажарова. На мероприятие были приглашены его близкие и родные. Теперь у школьников будет возможность узнать о своем героическом земляке. На парте размещена информация о фактах его биографии и заслугах», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами. Андрей Мажаров погиб в марте 2022 года во время боя за Мариуполь.