21 февраля 2024

В школе Нового Уренгоя открыли парту героя СВО. Фото

В школе Нового Уренгоя почтили память погибшего добровольца СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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В школьном музее Нового Уренгоя поставили памятную парту участнику СВО Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему бойцу военной спецоперации Андрею Мажарову. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в telegram.

«В музее воинской доблести 11 школы открыли парту Героя Андрея Мажарова. На мероприятие были приглашены его близкие и родные. Теперь у школьников будет возможность узнать о своем героическом земляке. На парте размещена информация о фактах его биографии и заслугах», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов».

Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами. Андрей Мажаров погиб в марте 2022 года во время боя за Мариуполь.

На открытии памятной парты Героя СВО в школьном музее Нового Уренгоя присутствовала семья бойца
На открытии памятной парты Героя СВО в школьном музее Нового Уренгоя присутствовала семья бойца
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в музее школы №11 открыли парту, посвященную погибшему бойцу военной спецоперации Андрею Мажарову. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в telegram. «В музее воинской доблести 11 школы открыли парту Героя Андрея Мажарова. На мероприятие были приглашены его близкие и родные. Теперь у школьников будет возможность узнать о своем героическом земляке. На парте размещена информация о фактах его биографии и заслугах», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов». Новоуренгоец добровольно отправился в Донбасс в апреле 2015 года. Мужчина неоднократно был награжден государственными наградами. Андрей Мажаров погиб в марте 2022 года во время боя за Мариуполь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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