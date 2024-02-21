21 февраля 2024

В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Свободными остались только несколько домов до 4 человек Фото:

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха.

«Домов свободных с 8 по 10 марта уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед.

Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор» и в эко-парке «Тайга». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего три свободных дома.

Аналогичная ситуация возникла при бронировании загородных домов на 23 февраля. Также в Тюмени за полгода до торжества горожане начали выкупать загородные дома для празднования выпускных.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 8 по 10 марта уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор» и в эко-парке «Тайга». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего три свободных дома. Аналогичная ситуация возникла при бронировании загородных домов на 23 февраля. Также в Тюмени за полгода до торжества горожане начали выкупать загородные дома для празднования выпускных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...