В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 8 Марта

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха.
«Домов свободных с 8 по 10 марта уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед.
Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор» и в эко-парке «Тайга». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего три свободных дома.
Аналогичная ситуация возникла при бронировании загородных домов на 23 февраля. Также в Тюмени за полгода до торжества горожане начали выкупать загородные дома для празднования выпускных.
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