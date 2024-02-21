В Тюмени не осталось свободных домов для празднования 8 Марта

22 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Свободными остались только несколько домов до 4 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 8 по 10 марта уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор» и в эко-парке «Тайга». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего три свободных дома. Аналогичная ситуация возникла при бронировании загородных домов на 23 февраля. Также в Тюмени за полгода до торжества горожане начали выкупать загородные дома для празднования выпускных.

Жители Тюмени забронировали почти все дома на праздничные выходные, посвященные Международному женскому дню. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники сразу нескольких баз отдыха. «Домов свободных с 8 по 10 марта уже не осталось», — коротко сообщили сотрудники базы отдыха «Боровое». Там также отметили, что коттеджи бронировали за месяц вперед. Аналогичная ситуация и с домами на базе отдыха «Верхний бор» и в эко-парке «Тайга». На территории «Кулига парк» на момент публикации заметки осталось всего три свободных дома. Аналогичная ситуация возникла при бронировании загородных домов на 23 февраля. Также в Тюмени за полгода до торжества горожане начали выкупать загородные дома для празднования выпускных.