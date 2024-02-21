21 февраля 2024

Одиннадцатиклассница на один день станет главой Нового Уренгоя

Мэр Нового Уренгоя Воронов уступит свое место ученице школы №17
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
В администрации Нового Уренгоя проведут День местного самоуправления Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предложил старшекласснице школы №17 занять на день его место в городской администрации. Об организации Дня местного самоуправления мэр сообщил в telegram.

«Прошла первая встреча с учениками и родителями 17 школы. Пригласил одиннадцатиклассницу Светлану Калениченко стать на день главой города, организуем в администрации день местного самоуправления. Не будем нарушать традиции», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов».

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов предложил старшекласснице школы №17 занять на день его место в городской администрации. Об организации Дня местного самоуправления мэр сообщил в telegram. «Прошла первая встреча с учениками и родителями 17 школы. Пригласил одиннадцатиклассницу Светлану Калениченко стать на день главой города, организуем в администрации день местного самоуправления. Не будем нарушать традиции», — написал градоначальник в своем telegram-канале «Воронов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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