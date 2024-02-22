СКР взялся за дело свердловского полицейского, поставившего студентку на колени

22 февраля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором полицейский из Каменск-Уральского (Свердловская область), подрабатывающий в техникуме, поставил студентку на колени во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях преподавателя техникума в Каменске-Уральском Свердловской области… Поставив ее [проверку] на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России». Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он во время занятия поставил одну ученицу на колени, а вторую отшлепал ремнем. Мать одной из девушек утверждает, что ее дочь была наказана за улыбку. Также сообщалось, что педагог в качестве наказания заставлял студентов делать отжимания. Юрист Сергей Барсуков сообщил, что Корсак к тому же вымогал у студентов деньги на подарки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором полицейский из Каменск-Уральского (Свердловская область), подрабатывающий в техникуме, поставил студентку на колени во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях преподавателя техникума в Каменске-Уральском Свердловской области… Поставив ее [проверку] на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России». Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он во время занятия поставил одну ученицу на колени, а вторую отшлепал ремнем. Мать одной из девушек утверждает, что ее дочь была наказана за улыбку. Также сообщалось, что педагог в качестве наказания заставлял студентов делать отжимания. Юрист Сергей Барсуков сообщил, что Корсак к тому же вымогал у студентов деньги на подарки.