СКР взялся за дело свердловского полицейского, поставившего студентку на колени

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах проверки Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором полицейский из Каменск-Уральского (Свердловская область), подрабатывающий в техникуме, поставил студентку на колени во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях преподавателя техникума в Каменске-Уральском Свердловской области… Поставив ее [проверку] на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он во время занятия поставил одну ученицу на колени, а вторую отшлепал ремнем. Мать одной из девушек утверждает, что ее дочь была наказана за улыбку. Также сообщалось, что педагог в качестве наказания заставлял студентов делать отжимания. Юрист Сергей Барсуков сообщил, что Корсак к тому же вымогал у студентов деньги на подарки.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки инцидента, в котором полицейский из Каменск-Уральского (Свердловская область), подрабатывающий в техникуме, поставил студентку на колени во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях преподавателя техникума в Каменске-Уральском Свердловской области… Поставив ее [проверку] на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в telegram-канале «Информационный центр СК России». Сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Он во время занятия поставил одну ученицу на колени, а вторую отшлепал ремнем. Мать одной из девушек утверждает, что ее дочь была наказана за улыбку. Также сообщалось, что педагог в качестве наказания заставлял студентов делать отжимания. Юрист Сергей Барсуков сообщил, что Корсак к тому же вымогал у студентов деньги на подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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