Зеленский: я никогда не отменял выборы на Украине

Fox News: Зеленский заявил, что народ Украины его переизбрал бы уже сейчас

23 февраля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что не переносил президентские выборы Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. «Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу . Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. «Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу. Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.