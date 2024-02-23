Зеленский: я никогда не отменял выборы на Украине

Fox News: Зеленский заявил, что народ Украины его переизбрал бы уже сейчас
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский заявил, что не переносил президентские выборы Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу. Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт.

Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. «Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу. Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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