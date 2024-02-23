Зеленский: я никогда не отменял выборы на Украине

Владимир Зеленский заявил, что не переносил президентские выборыФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу. Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт.
Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все соответствующие переносы он связал с военным положением в своей в стране, которое он сам каждый раз продлевает. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News. «Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня», — сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу. Украинский лидер добавил, что никогда не отменял выборы в своей стране. Все переносы связаны с военным положением и все из них законные, уточнил он. Также президент ответил по поводу обвинений в его сторону, связанных с коррупцией, подчеркнув, что «все чисто». Зеленский пояснил, что невозможно акцентировать внимание на антикоррупционную деятельность, когда продолжается военный конфликт. Согласно Конституции Украины, президентские выборы должны были состоятся в марте 2024 года. У Зеленского заканчивается президентский срок. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров подчеркнул, что Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая. С самого начала спецоперации, украинский лидер начал вводить военное положение в стране, постоянно его продлевая. Сейчас оно продолжается и по сей день. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы пройдут сразу после окончания военного положения.