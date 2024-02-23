В Турции оценили, как Путин мастерски преподал урок Блинкену

DikGAZETE: Путин превратил слова Блинкена про прадеда в мастерский урок истории

23 февраля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Оговорку Энтони Блинкена про сбежавшего прадеда из России, Путин превратил в мастерский урок истории для него о возникновении Украины, передает dikGAZETE Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Российский президент Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена на словах о том, что его прадед сбежал из России в 1904 году. Таким образом американский государственный секретарь косвенно подтвердил слова Путина о том, что до 1922 года Украины как государства не существовало в принципе. Отмечается, что предок Блинкена проживал на территории Киева. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE, назвав реакцию Путин «мастерским уроком истории» для США. «В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена „нашим человеком“. Ранее госсекретарь США рассказал о том, как „его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов“. Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — указал журналист турецкого издания . Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком», реагируя на его слова о сбежавшем прадеде. Об этом российский глава сказало во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В этом же разговоре Путин выдал журналисту историческую справку о возникновении Украины. Он назвал это государство искусственным, не существовавшим до 1922 года.

Российский президент Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена на словах о том, что его прадед сбежал из России в 1904 году. Таким образом американский государственный секретарь косвенно подтвердил слова Путина о том, что до 1922 года Украины как государства не существовало в принципе. Отмечается, что предок Блинкена проживал на территории Киева. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE, назвав реакцию Путин «мастерским уроком истории» для США. «В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена „нашим человеком“. Ранее госсекретарь США рассказал о том, как „его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов“. Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — указал журналист турецкого издания. Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком», реагируя на его слова о сбежавшем прадеде. Об этом российский глава сказало во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В этом же разговоре Путин выдал журналисту историческую справку о возникновении Украины. Он назвал это государство искусственным, не существовавшим до 1922 года.