Российский президент Владимир Путин подловил госсекретаря США Энтони Блинкена на словах о том, что его прадед сбежал из России в 1904 году. Таким образом американский государственный секретарь косвенно подтвердил слова Путина о том, что до 1922 года Украины как государства не существовало в принципе. Отмечается, что предок Блинкена проживал на территории Киева. Об этом сообщает турецкая газета dikGAZETE, назвав реакцию Путин «мастерским уроком истории» для США.
«В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена „нашим человеком“. Ранее госсекретарь США рассказал о том, как „его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов“. Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло», — указал журналист турецкого
Владимир Путин назвал Блинкена «нашим человеком», реагируя на его слова о сбежавшем прадеде. Об этом российский глава сказало во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном. В этом же разговоре Путин выдал журналисту историческую справку о возникновении Украины. Он назвал это государство искусственным, не существовавшим до 1922 года.
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