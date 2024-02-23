На трассе Сургут — Салехард произошло массовое ДТП с большегрузами. Видео

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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
В результате ДТП один водитель большегруза доставлен в больницу Фото:

На 459-м километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение двух большегрузов и одной легковой машины. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.

«На трассе Сургут — Салехард водитель автомобиля Hino при повороте налево не уступил дорогу автомобилю MAN. В результате чего произошло столкновение трех автомобилей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель большегруза Hino доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее на этой трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки был госпитализирован в больницу Ноябрьска.

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На 459-м километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение двух большегрузов и одной легковой машины. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала. «На трассе Сургут — Салехард водитель автомобиля Hino при повороте налево не уступил дорогу автомобилю MAN. В результате чего произошло столкновение трех автомобилей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель большегруза Hino доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются. Ранее на этой трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки был госпитализирован в больницу Ноябрьска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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