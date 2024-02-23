В результате ДТП один водитель большегруза доставлен в больницу
На 459-м километре трассы Сургут — Салехард произошло столкновение двух большегрузов и одной легковой машины. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.
«На трассе Сургут — Салехард водитель автомобиля Hino при повороте налево не уступил дорогу автомобилю MAN. В результате чего произошло столкновение трех автомобилей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель большегруза Hino доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее на этой трассе столкнулись грузовой автомобиль DAF и Lexus. По информации Госавтоинспекции округа, водитель легковушки был госпитализирован в больницу Ноябрьска.
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