Под санкции ЕС попали российские губернаторы и детское движение

ЕС ввел санкции против «Движения первых», Жоги и Гладкова
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Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, патриотизм, молодежь, движение первых, пердвижата, двиперы
ЕС расширил санкции против России 23 февраля Фото:
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В 13-й пакет санкций Евросоюза попали российское движение детей и молодежи «Движение первых», его председатель Григорий Гуров, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие главы регионов. Об этом сообщает ЕС.

«Новой санкционный список включает Дюмина, „Движение первых“ и председателя парламента ДНР Артема Жогу», — говорится в документе. Кроме того, ЕС ввел санкции против главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Рязанской области Павла Малкова, главы ХМАО Натальи Комаровой, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Помимо этого, под ограничения попали министры здравоохранения, образования, труда и соцполитики Херсонской области, начальник центра беспилотной авиации МО РФ Александр Федорко, замкомандующего Черноморским флотом Аркадий Романов. Также санкции были введены против глав компаний «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, «Авиатек» и Ульяновского механического завода.

ЕС ввел новый пакет санкций 23 февраля. В Европе заявляли, что он приурочен к годовщине начала спецоперации. Подробности о новом пакете — в материале URA.RU.

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В 13-й пакет санкций Евросоюза попали российское движение детей и молодежи «Движение первых», его председатель Григорий Гуров, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие главы регионов. Об этом сообщает ЕС. «Новой санкционный список включает Дюмина, „Движение первых“ и председателя парламента ДНР Артема Жогу», — говорится в документе. Кроме того, ЕС ввел санкции против главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Рязанской области Павла Малкова, главы ХМАО Натальи Комаровой, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Помимо этого, под ограничения попали министры здравоохранения, образования, труда и соцполитики Херсонской области, начальник центра беспилотной авиации МО РФ Александр Федорко, замкомандующего Черноморским флотом Аркадий Романов. Также санкции были введены против глав компаний «МГ-Флот», «Софрахт», ВНИИРТ, «Авиатек» и Ульяновского механического завода. ЕС ввел новый пакет санкций 23 февраля. В Европе заявляли, что он приурочен к годовщине начала спецоперации. Подробности о новом пакете — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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