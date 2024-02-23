Курганские дорожники требуют десятки миллионов с фирмы из Челябинска

24 февраля 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

Курганские дорожники судятся с челябинской компанией Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Варгашинское дорожное предприятие (Курганская область) требует свыше 29 млн рублей с фирмы «Глобус» из Челябинска. Информация об этом содержится в судебных материалах. «АО „Варгашинское ДРСП“ взыскивает 29 млн 100 тысяч рублей с коммерческой фирмы „Глобус“. Судебное заседание запланировано на 18 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным документам, Варгашинское ДРСП требует неустойку и штраф с челябинской фирмы, которая якобы не выполнила договор на поставку инертных стройматериалов (например, щебень). По данным СБИС, владельцем ООО «Глобус» является Мясник Закоян. Его фирма занимается обслуживанием дорог и мостов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ПКФ «Глобус» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее прокуратура начала проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика ГКУ «Курганавтодор» принимать работу.

Варгашинское дорожное предприятие (Курганская область) требует свыше 29 млн рублей с фирмы «Глобус» из Челябинска. Информация об этом содержится в судебных материалах. «АО „Варгашинское ДРСП“ взыскивает 29 млн 100 тысяч рублей с коммерческой фирмы „Глобус“. Судебное заседание запланировано на 18 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным документам, Варгашинское ДРСП требует неустойку и штраф с челябинской фирмы, которая якобы не выполнила договор на поставку инертных стройматериалов (например, щебень). По данным СБИС, владельцем ООО «Глобус» является Мясник Закоян. Его фирма занимается обслуживанием дорог и мостов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ПКФ «Глобус» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее прокуратура начала проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика ГКУ «Курганавтодор» принимать работу.