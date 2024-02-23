23 февраля 2024

Курганские дорожники требуют десятки миллионов с фирмы из Челябинска

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Курганские дорожники судятся с челябинской компанией Фото:

Варгашинское дорожное предприятие (Курганская область) требует свыше 29 млн рублей с фирмы «Глобус» из Челябинска. Информация об этом содержится в судебных материалах.

«АО „Варгашинское ДРСП“ взыскивает 29 млн 100 тысяч рублей с коммерческой фирмы „Глобус“. Судебное заседание запланировано на 18 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Согласно судебным документам, Варгашинское ДРСП требует неустойку и штраф с челябинской фирмы, которая якобы не выполнила договор на поставку инертных стройматериалов (например, щебень). По данным СБИС, владельцем ООО «Глобус» является Мясник Закоян. Его фирма занимается обслуживанием дорог и мостов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ПКФ «Глобус» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее прокуратура начала проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика ГКУ «Курганавтодор» принимать работу.

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Варгашинское дорожное предприятие (Курганская область) требует свыше 29 млн рублей с фирмы «Глобус» из Челябинска. Информация об этом содержится в судебных материалах. «АО „Варгашинское ДРСП“ взыскивает 29 млн 100 тысяч рублей с коммерческой фирмы „Глобус“. Судебное заседание запланировано на 18 марта», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным документам, Варгашинское ДРСП требует неустойку и штраф с челябинской фирмы, которая якобы не выполнила договор на поставку инертных стройматериалов (например, щебень). По данным СБИС, владельцем ООО «Глобус» является Мясник Закоян. Его фирма занимается обслуживанием дорог и мостов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО ПКФ «Глобус» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее прокуратура начала проверку челябинской компании «Урал-Сервис-Групп» из-за недобросовестного исполнения госконтракта по уборке мостов от снега на дорогах Курганской области. Инсайдеры агентства сообщали, что подрядчик отчитался о выполненной уборке на 23 миллиона рублей, но не получил деньги из-за отказа заказчика ГКУ «Курганавтодор» принимать работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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