Тюменьстат ко Дню защитника Отечества рассказал о мужчинах ЯНАО в цифрах. Скрин

24 февраля 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Большая часть мужчин ЯНАО предпочитает жить в городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменьстат ко Дню защитника Отечества в цифрах составил портрет среднестатистического мужчины из ЯНАО. Ведомство предоставило статистику об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 242,2 тысячи мужчин. Около 84,6% предпочитают жить в городах, 40,1% имеют среднее профессиональное образование. Ямальцев, которые состоят в браке, 69,2%. Чаще всего они женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство жителей округа не курят», — указано в документе. Также Тюменьстат указал, что в трудоспособном возрасте находятся более 67,4% мужчин, которые проживают в ЯНАО. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 73,6 тысяч человек, в транспортировке и хранении — 22,8 тысячи, а в строительстве — 51,7 тысяча. О мужчинах ЯНАО в цифрах Фото: Тюменьстат

Тюменьстат ко Дню защитника Отечества в цифрах составил портрет среднестатистического мужчины из ЯНАО. Ведомство предоставило статистику об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 242,2 тысячи мужчин. Около 84,6% предпочитают жить в городах, 40,1% имеют среднее профессиональное образование. Ямальцев, которые состоят в браке, 69,2%. Чаще всего они женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство жителей округа не курят», — указано в документе. Также Тюменьстат указал, что в трудоспособном возрасте находятся более 67,4% мужчин, которые проживают в ЯНАО. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 73,6 тысяч человек, в транспортировке и хранении — 22,8 тысячи, а в строительстве — 51,7 тысяча.