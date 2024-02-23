23 февраля 2024
22 февраля 2024

Тюменьстат ко Дню защитника Отечества рассказал о мужчинах ЯНАО в цифрах. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, мужчина в маске
Большая часть мужчин ЯНАО предпочитает жить в городе Фото:

Тюменьстат ко Дню защитника Отечества в цифрах составил портрет среднестатистического мужчины из ЯНАО. Ведомство предоставило статистику об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья.

«На 1 января 2023 года в округе проживали 242,2 тысячи мужчин. Около 84,6% предпочитают жить в городах, 40,1% имеют среднее профессиональное образование. Ямальцев, которые состоят в браке, 69,2%. Чаще всего они женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство жителей округа не курят», — указано в документе.

Также Тюменьстат указал, что в трудоспособном возрасте находятся более 67,4% мужчин, которые проживают в ЯНАО. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 73,6 тысяч человек, в транспортировке и хранении — 22,8 тысячи, а в строительстве — 51,7 тысяча.

О мужчинах ЯНАО в цифрах
О мужчинах ЯНАО в цифрах
Фото:

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Тюменьстат ко Дню защитника Отечества в цифрах составил портрет среднестатистического мужчины из ЯНАО. Ведомство предоставило статистику об образовании, семейном положении, профессии и состоянии здоровья. «На 1 января 2023 года в округе проживали 242,2 тысячи мужчин. Около 84,6% предпочитают жить в городах, 40,1% имеют среднее профессиональное образование. Ямальцев, которые состоят в браке, 69,2%. Чаще всего они женятся в возрасте 25 — 34 лет. Большинство жителей округа не курят», — указано в документе. Также Тюменьстат указал, что в трудоспособном возрасте находятся более 67,4% мужчин, которые проживают в ЯНАО. На октябрь 2021 года в добыче полезных ископаемых было задействовано более 73,6 тысяч человек, в транспортировке и хранении — 22,8 тысячи, а в строительстве — 51,7 тысяча.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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