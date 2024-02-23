Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника принимает участие в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Губернатор Вадим Шумков стал наставником в суперфинале пятого конкурса управленцев „Лидеры России“. Оценочные испытания проходят в Москве, участников ждут встречи с наставниками — лучшими управленцами страны», — сообщили в telegram-канале правительства.
В испытаниях принимают участие 302 суперфиналиста из четырех зарубежных стран и 63 регионов России. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере миллиона рублей на выбранную тему обучения в российских вузах. Результаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения.
Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта, а за все время его существования подано более миллиона заявок из 150 стран мира.
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