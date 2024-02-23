23 февраля 2024
22 февраля 2024

Курганский губернатор Шумков стал наставником во всероссийском конкурсе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Силуанова. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков принимает участие в конкурсе в качестве наставника Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника принимает участие в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Губернатор Вадим Шумков стал наставником в суперфинале пятого конкурса управленцев „Лидеры России“. Оценочные испытания проходят в Москве, участников ждут встречи с наставниками — лучшими управленцами страны», — сообщили в telegram-канале правительства.

В испытаниях принимают участие 302 суперфиналиста из четырех зарубежных стран и 63 регионов России. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере миллиона рублей на выбранную тему обучения в российских вузах. Результаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения.

Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта, а за все время его существования подано более миллиона заявок из 150 стран мира.

Вадим Шумков стал наставником в конкурсе управленцев
Вадим Шумков стал наставником в конкурсе управленцев

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в качестве наставника принимает участие в суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», который проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Губернатор Вадим Шумков стал наставником в суперфинале пятого конкурса управленцев „Лидеры России“. Оценочные испытания проходят в Москве, участников ждут встречи с наставниками — лучшими управленцами страны», — сообщили в telegram-канале правительства. В испытаниях принимают участие 302 суперфиналиста из четырех зарубежных стран и 63 регионов России. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере миллиона рублей на выбранную тему обучения в российских вузах. Результаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения. Конкурс управленцев проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта, а за все время его существования подано более миллиона заявок из 150 стран мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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