Глава ГУР Украины Буданов восхитился начальником Генштаба РФ Герасимовым

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Вооруженные силы РФ. stock, герасимов валерий,  stock
Кирилл Буданов заявил о силе Валерия Герасимова (на фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов высоко оценил работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на его посту. Он отметил, что у Герасимова есть особая сила и незаменимость.

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит «РБК-Украина».

До этого в Польше Герасимова сравнили с полководцем Михаилом Кутузовым. Издание Mysl Polska сообщило, что начальник Генштаба РФ умеет ждать и последовательно добиваться своих целей, а также учитывать все слабые и сильные стороны генералов.

Сейчас армия РФ проводит активное наступление на донецком направлении. 17 февраля была освобождена Авдеевка, а затем и еще несколько населенных пунктов. Западные СМИ уже несколько раз сообщали о критическом моменте для ВСУ из-за продвижения ВС РФ.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель считает, что у Запада есть только три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, времени медлить с военной помощью больше нет.

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов высоко оценил работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на его посту. Он отметил, что у Герасимова есть особая сила и незаменимость. «Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». До этого в Польше Герасимова сравнили с полководцем Михаилом Кутузовым. Издание Mysl Polska сообщило, что начальник Генштаба РФ умеет ждать и последовательно добиваться своих целей, а также учитывать все слабые и сильные стороны генералов. Сейчас армия РФ проводит активное наступление на донецком направлении. 17 февраля была освобождена Авдеевка, а затем и еще несколько населенных пунктов. Западные СМИ уже несколько раз сообщали о критическом моменте для ВСУ из-за продвижения ВС РФ. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель считает, что у Запада есть только три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, времени медлить с военной помощью больше нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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