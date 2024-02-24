Глава ГУР Украины Буданов восхитился начальником Генштаба РФ Герасимовым

24 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов заявил о силе Валерия Герасимова (на фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ГУР Украины Кирилл Буданов высоко оценил работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на его посту. Он отметил, что у Герасимова есть особая сила и незаменимость. «Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». До этого в Польше Герасимова сравнили с полководцем Михаилом Кутузовым. Издание Mysl Polska сообщило, что начальник Генштаба РФ умеет ждать и последовательно добиваться своих целей, а также учитывать все слабые и сильные стороны генералов. Сейчас армия РФ проводит активное наступление на донецком направлении. 17 февраля была освобождена Авдеевка, а затем и еще несколько населенных пунктов. Западные СМИ уже несколько раз сообщали о критическом моменте для ВСУ из-за продвижения ВС РФ. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель считает, что у Запада есть только три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, времени медлить с военной помощью больше нет.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов высоко оценил работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на его посту. Он отметил, что у Герасимова есть особая сила и незаменимость. «Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». До этого в Польше Герасимова сравнили с полководцем Михаилом Кутузовым. Издание Mysl Polska сообщило, что начальник Генштаба РФ умеет ждать и последовательно добиваться своих целей, а также учитывать все слабые и сильные стороны генералов. Сейчас армия РФ проводит активное наступление на донецком направлении. 17 февраля была освобождена Авдеевка, а затем и еще несколько населенных пунктов. Западные СМИ уже несколько раз сообщали о критическом моменте для ВСУ из-за продвижения ВС РФ. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель считает, что у Запада есть только три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, времени медлить с военной помощью больше нет.