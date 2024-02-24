Глава ГУР Украины Буданов восхитился начальником Генштаба РФ Герасимовым

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов высоко оценил работу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова на его посту. Он отметил, что у Герасимова есть особая сила и незаменимость.
«Я могу констатировать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент мы не видим замены Герасимову. Он один из немногих может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, и есть его сила и незаменимость», — заявил Кирилл Буданов, его слова приводит «РБК-Украина».
До этого в Польше Герасимова сравнили с полководцем Михаилом Кутузовым. Издание Mysl Polska сообщило, что начальник Генштаба РФ умеет ждать и последовательно добиваться своих целей, а также учитывать все слабые и сильные стороны генералов.
Сейчас армия РФ проводит активное наступление на донецком направлении. 17 февраля была освобождена Авдеевка, а затем и еще несколько населенных пунктов. Западные СМИ уже несколько раз сообщали о критическом моменте для ВСУ из-за продвижения ВС РФ.
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель считает, что у Запада есть только три месяца, чтобы спасти Украину. По его словам, времени медлить с военной помощью больше нет.
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