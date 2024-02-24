ВС РФ освободили еще один населенный пункт рядом с Авдеевкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, окоп, маскхалат, солдат, сво
Российские военные наступают на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино (ДНР) недалеко от Авдеевки. Об этом сообщают российские военкоры.

«Ласточкино наше! Под Авдеевкой 35-я бригада 41 армии ЦВО завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской весны».

Сама Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об установлении контроля над населенным пунктом при минимальных потерях.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино (ДНР) недалеко от Авдеевки. Об этом сообщают российские военкоры. «Ласточкино наше! Под Авдеевкой 35-я бригада 41 армии ЦВО завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сама Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об установлении контроля над населенным пунктом при минимальных потерях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...