Армия и оружие ВС РФ освободили еще один населенный пункт рядом с Авдеевкой 24 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 + Российские военные наступают на донецком направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино (ДНР) недалеко от Авдеевки. Об этом сообщают российские военкоры. «Ласточкино наше! Под Авдеевкой 35-я бригада 41 армии ЦВО завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сама Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об установлении контроля над населенным пунктом при минимальных потерях. Российские военные освободили населенный пункт Ласточкино (ДНР) недалеко от Авдеевки. Об этом сообщают российские военкоры. «Ласточкино наше! Под Авдеевкой 35-я бригада 41 армии ЦВО завершила разгром противника и подняла российский флаг над населенным пунктом», — говорится в telegram-канале «Военкоры Русской весны». Сама Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил об установлении контроля над населенным пунктом при минимальных потерях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям