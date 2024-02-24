Глава СНБО Украины Данилов обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов,  stock
Данилов считает, что в потере Авдеевки виноват Запад Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Не все западные страны хотят, чтобы Киев одержал победу в конфликте с Россией. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, именно отсутствие помощи приводит к провалам ВСУ на фронте.

«Если бы они хотели (победы Украины — прим. URA.RU), они бы своевременно передали нам современное оружие. Такое горе. Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать», — заявил Данилов в разговоре с изданием Times. По его словам, если бы западные партнеры отправили на Украину истребители F-16, то ВСУ не сдали бы Авдеевку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что в бегстве ВСУ из Авдеевки виноват Запад. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте.

Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров.

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Не все западные страны хотят, чтобы Киев одержал победу в конфликте с Россией. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, именно отсутствие помощи приводит к провалам ВСУ на фронте. «Если бы они хотели (победы Украины — прим. URA.RU), они бы своевременно передали нам современное оружие. Такое горе. Запад закрывает на это глаза, он не хочет адекватно на это реагировать», — заявил Данилов в разговоре с изданием Times. По его словам, если бы западные партнеры отправили на Украину истребители F-16, то ВСУ не сдали бы Авдеевку. Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что в бегстве ВСУ из Авдеевки виноват Запад. По его словам, Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения, что позволило России адаптироваться на фронте. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Украинские вооруженные силы были отброшены на расстояние в десять километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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