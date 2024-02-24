Хакеры взломали эфир украинского телеканала «Прямой» и транслировали бегущей строкой пророссийские тексты, на котором появились пророссийские лозунги на двух языках. Об этом сообщили сотрудники канала.
«Сегодня в 18:33 (19:33 по московскому времени — прим. URA.RU) телеканал „Прямой“ подвергся российской хакерской атаке. В онлайн-трансляции на YouTube была „взломана“ бегущая информационная строка, в результате чего вместо новостей там стала транслироваться российская пропаганда», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Прямого».
На бегущей строке появились слова о том, что США и президент Украины Владимир Зеленский уничтожают страну и «ведут ее к руинам». Также в тексте шла речь про Авдеевку и о том, что Киев начал использовать тактику борьбы «до последнего украинца».
В марте 2022 года российская хакерская группировка RaHDIt взломала все 755 государственных сайтов Украины. В сентябре того же года они выложили на своем сайте данные о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки страны.
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