Российские хакеры слили в сеть данные о разведчиках Украины на Западе

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Внешняя разведка Украина работает более чем в 20 странах, следует из данных RaHDIt Фото:

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила на своем сайте данные о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки Украины. Часть данных касается украинских агентов в европейских посольствах и американских представительствах.

Как следует из данных, выложенных на сайте хакеров, украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.

Ранее хакеры RaHDIt опубликовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР.

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Российская хакерская группировка RaHDIt выложила на своем сайте данные о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки Украины. Часть данных касается украинских агентов в европейских посольствах и американских представительствах. Как следует из данных, выложенных на сайте хакеров, украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение. Ранее хакеры RaHDIt опубликовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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