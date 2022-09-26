Российские хакеры слили в сеть данные о разведчиках Украины на Западе

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила на своем сайте данные о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки Украины. Часть данных касается украинских агентов в европейских посольствах и американских представительствах.
Как следует из данных, выложенных на сайте хакеров, украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.
Ранее хакеры RaHDIt опубликовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР.
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Российская хакерская группировка RaHDIt выложила на своем сайте данные о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки Украины. Часть данных касается украинских агентов в европейских посольствах и американских представительствах. Как следует из данных, выложенных на сайте хакеров, украинские разведчики работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах. Кроме того, выложены в сеть данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение. Ранее хакеры RaHDIt опубликовали данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР.