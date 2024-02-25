Главком ВСУ назвал главную причину потери Авдеевки

Главком ВСУ Сырский: ВСУ оставили Авдеевку из-за недостатка вооружения

25 февраля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Украинская армия не имеет должной огневой мощи, заявил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проиграла битву за Авдеевку по нескольким причинам, но самая главная из них связана с недостаточной огневой мощностью. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что проведены дополнительные расследования ситуации и беседы с командующими группировками войск. Российская армия продолжает атаковать позиции украинских войск. В связи с этим был проведен тщательный анализ текущей ситуации на фронте. Обсуждались меры по применению маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта. Приняты срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями, заключил Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Сырского о выводе войск из Авдеевки. Он отметил, что Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения. 17 февраля российские войска заняли город.

Украина проиграла битву за Авдеевку по нескольким причинам, но самая главная из них связана с недостаточной огневой мощностью. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что проведены дополнительные расследования ситуации и беседы с командующими группировками войск. Российская армия продолжает атаковать позиции украинских войск. В связи с этим был проведен тщательный анализ текущей ситуации на фронте. Обсуждались меры по применению маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта. Приняты срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями, заключил Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Сырского о выводе войск из Авдеевки. Он отметил, что Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения. 17 февраля российские войска заняли город.