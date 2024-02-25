Главком ВСУ назвал главную причину потери Авдеевки

Главком ВСУ Сырский: ВСУ оставили Авдеевку из-за недостатка вооружения
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Украинская армия не имеет должной огневой мощи, заявил Александр Сырский Фото:
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Украина проиграла битву за Авдеевку по нескольким причинам, но самая главная из них связана с недостаточной огневой мощностью. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

«Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что проведены дополнительные расследования ситуации и беседы с командующими группировками войск.

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских войск. В связи с этим был проведен тщательный анализ текущей ситуации на фронте. Обсуждались меры по применению маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта. Приняты срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями, заключил Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Сырского о выводе войск из Авдеевки. Он отметил, что Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения. 17 февраля российские войска заняли город.

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Украина проиграла битву за Авдеевку по нескольким причинам, но самая главная из них связана с недостаточной огневой мощностью. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский. «Украина проиграла битву за Авдеевку по ряду причин, но самая главная из них заключается в том, что у нас просто нет огневой мощи, необходимой для стабилизации поля боя, как это было в прошлом», — написал Сырский в своем telegram-канале. Он добавил, что проведены дополнительные расследования ситуации и беседы с командующими группировками войск. Российская армия продолжает атаковать позиции украинских войск. В связи с этим был проведен тщательный анализ текущей ситуации на фронте. Обсуждались меры по применению маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта. Приняты срочные меры для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями, заключил Сырский. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение Сырского о выводе войск из Авдеевки. Он отметил, что Киев столкнулся с искусственно созданной нехваткой вооружения. 17 февраля российские войска заняли город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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